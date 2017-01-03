Fink’s Full Court Press Ep. 8

HIGH SCHOOL SCOREBOARD
BOYS BASKETBALL
JOHN GLENN 83
MAYSVILLE 48
SHERIDAN 79
PHILO 41
WEST MUSKINGUM 36
TRI-VALLEY 64
NEW LEXINGTON 59
MORGAN 60
FISHER CATHOLIC 36
CROOKSVILLE 38
ZANESVILLE 45
COSHOCTON 42
HERITAGE CHRISTIAN 49
ROSECRANS 72
MEADOWBROOK 50
WARREN 49
LICKING VALLEY 42
CENTERBURG 50
NEWARK 70
GROVE CITY 47
NEWCOMERSTOWN 65
BUCKEYE TRAIL 67
SHENANDOAH 29
RIVER 59
RIDGEWOOD 47
GARAWAY 53
HIGH SCHOOL SCOREBOARD
GIRLS BASKETBALL
LAKEWOOD 44
BUCKEYE VALLEY 38
NCAA BASKETBALL
DIVISION I
WESTERN MICHIGAN 58
OHIO 89
NHL
EDMONTON 1
COLUMBUS 3