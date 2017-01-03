Matt Ryan

Fink’s Full Court Press Ep. 8

by Matt Ryan on January 3, 2017 at 10:59 pm

HIGH SCHOOL SCOREBOARD
BOYS BASKETBALL

JOHN GLENN 83
MAYSVILLE 48

SHERIDAN 79
PHILO 41

WEST MUSKINGUM 36
TRI-VALLEY 64

NEW LEXINGTON 59
MORGAN 60

FISHER CATHOLIC 36
CROOKSVILLE 38

ZANESVILLE 45
COSHOCTON 42

HERITAGE CHRISTIAN 49
ROSECRANS 72

MEADOWBROOK 50
WARREN 49

LICKING VALLEY 42
CENTERBURG 50

NEWARK 70
GROVE CITY 47

NEWCOMERSTOWN 65
BUCKEYE TRAIL 67

SHENANDOAH 29
RIVER 59

RIDGEWOOD 47
GARAWAY 53

HIGH SCHOOL SCOREBOARD
GIRLS BASKETBALL

LAKEWOOD 44
BUCKEYE VALLEY 38

NCAA BASKETBALL
DIVISION I

WESTERN MICHIGAN 58
OHIO 89

NHL

EDMONTON 1
COLUMBUS 3

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