Fink’s Full Court Press Ep. 15

The Sheridan Generals are now in first place in the MVL after their 72-55 win over the Morgan Raiders. John Glenn and Tri-Valley picked up MVL wins, and the Rosecrans Bishops won a thriller over Zanesville at Winland. Those highlights and more on Fink’s Full Court Press.
FINK’S FULL COURT PRESS SCOREBOARD
MORGAN 55
SHERIDAN 72
WEST MUSKINGUM 44
JOHN GLENN 68
NEW LEXINGTON 40
TRI-VALLEY 44
ROSECRANS 42
ZANESVILLE 38
RIVER VIEW 44
MEADOWBROOK 91
CLAYMONT 27
COSHOCTON 46
CROOKSVILLE 60
PHILO 53
DOVER 47
CAMBRIDGE 42
NEWARK CATHOLIC 45
HEATH 69
LICKING VALLEY 53
WATKINS MEMORIAL 50
LICKING HEIGHTS 44
GRANVILLE 39
NEWARK 59
NEW ALBANY 41
BUCKEYE TRAIL 85
MONROE CENTRAL 54
SHENANDOAH 53
FORT FRYE 55
RIDGEWOOD 47
HILAND 71
SOUTHERN – POSTPONED
TRIMBLE
MILLER 81
FEDERAL HOCKING 54
GIRLS BASKETBALL
NEW ALBANY 25
NEWARK 68
NBA
BROOKLYN 116
CLEVELAND 124