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Matt Ryan

Fink’s Full Court Press Ep. 15

by Matt Ryan on January 28, 2017 at 12:11 am

The Sheridan Generals are now in first place in the MVL after their 72-55 win over the Morgan Raiders.  John Glenn and Tri-Valley picked up MVL wins, and the Rosecrans Bishops won a thriller over Zanesville at Winland.  Those highlights and more on Fink’s Full Court Press.

FINK’S FULL COURT PRESS SCOREBOARD

MORGAN 55
SHERIDAN 72

WEST MUSKINGUM 44
JOHN GLENN 68

NEW LEXINGTON 40
TRI-VALLEY 44

ROSECRANS 42
ZANESVILLE 38

RIVER VIEW 44
MEADOWBROOK 91

CLAYMONT 27
COSHOCTON 46

CROOKSVILLE 60
PHILO 53

DOVER 47
CAMBRIDGE 42

NEWARK CATHOLIC 45
HEATH 69

LICKING VALLEY 53
WATKINS MEMORIAL 50

LICKING HEIGHTS 44
GRANVILLE 39

NEWARK 59
NEW ALBANY 41

BUCKEYE TRAIL 85
MONROE CENTRAL 54

SHENANDOAH 53
FORT FRYE 55

RIDGEWOOD 47
HILAND 71

SOUTHERN – POSTPONED
TRIMBLE

MILLER 81
FEDERAL HOCKING 54
GIRLS BASKETBALL
NEW ALBANY 25
NEWARK 68
NBA
BROOKLYN 116
CLEVELAND 124

john glenn 1tri valleyrosecrans 1meadowbrook 1

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