LEBANON: Add Ski Report

SOUTHEAST Alabama

Cloudmont — Opening Soon for Snow Sports

Maryland

Wisp — Mon 5:48 am wet granular machine groomed 12 – 12 base 17 of 34 trails, 50% open

6 of 16 lifts, Mon: 9a-5p; Tue-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p;

North Carolina

Appalachian Ski — Mon 7:27 am wet granular machine groomed 16 – 26 base 10 of 12 trails

83% open, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat: 9a-12a; Sun: 9a-10p;

Beech Mountain — Sun 3:36 pm wet granular 12 – 38 base 9 of 16 trails

56% open, 5 of 7 lifts, sm Mon-Thu: 9a-9p; Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p

Sun: 9a-9p;

Cataloochee — Mon 10:17 am MG machine groomed 12 – 28 base 6 of 18 trails

33% open, 30 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 8:30a-10p;

Sapphire Valley — Mon Reopen 01/06 variable 6 – 22 base 1 of 2 trails

50% open, 1 of 3 lifts, Mon: 4p-8p; Fri: 12p-8p; Sat: 9p-8p; Sun: 9a-6p

Open Fri-Mon;

Sugar Mountain — Mon 4:24 pm loose granular machine groomed 10 – 40 base 8 of 21 trails

38% open, 4 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4:30p, 6p-10p; Sat-Sun: 9a-4:30p

6p-10p;

Wolf Ridge — Mon 7:30 am MG machine groomed 20 – 30 base 6 of 17 trails

35% open, 30 acres, 3 of 5 lifts, Mon: 9a-4:30p; Tue-Fri: 9a-10p

Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p; Jan 02: 9a-4:30p;

Tennessee

Ober Gatlinburg — Sun 3:02 pm variable machine groomed 12 – 18 base 4 of 10 trails

40% open, 3 of 4 lifts, Mon-Thu: 12p-10p; Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p

Sun: 9a-7p;

Virginia

Bryce Resort — Mon 7:38 am MG machine groomed 24 – 36 base 7 of 8 trails

88% open, 4 of 7 lifts, Mon-Tue: 9a-5p; Wed-Fri: 9a-8:30p; Sat: 9a-8:30p

Sun: 9a-5p;

Massanutten — Mon 7:59 am MG machine groomed 22 – 22 base 7 of 14 trails

50% open, 6 of 8 lifts, Mon-Fri 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p;

The Homestead — Sun 3:01 pm variable machine groomed 22 – 22 base 3 of 9 trails

33% open, 2 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p;

Wintergreen — Sun 7:37 am MG machine groomed 22 – 24 base 13 of 25 trails

52% open, 5 of 5 lifts, sm Mon 9a-5p; Tue-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p

Jan 02: 9a-9p;

West Virginia

Canaan Valley — Mon 3:08 am MG machine groomed 12 – 36 base 17 of 47 trails

36% open, 3 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p;

Snowshoe Mountain — Mon 6:41 am MG machine groomed 38 – 45 base 43 of 57 trails

75% open, 148 acres, 13 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p;

Timberline Four Seasons — Sun 2:46 pm variable 24 – 40 base 12 of 40 trails, 30% open, 3 of 4 lifts, Mon-Thu: 9a-4:30p; Fri: 9a-9p; Sat: 8a-9p

Sun: 8a-4:30p;

Winterplace — Mon 9:30 am frozen granular machine groomed 26 – 50 base 22 of 27 trails

81% open, 6 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 8a-10p;

White Grass XC — Sun 9:08 am powder machine groomed 3 – 5 base 45 of 45 trails

31 miles Mon-Fri: 9a-6p; Sat/Sun: 8a-6p;

MIDWEST Illinois

Chestnut Mountain — Mon 6:45 am MG machine groomed 40 – 60 base 21 of 22 trails

95% open, 4 of 9 lifts, Mon-Thu: 10a-6p; Fri: 9a-9p; Sat: 9a-10p

Sun: 9a-9p; Jan 02-05: 9a-9p; Jan 06: 9a-12a;

Four Lakes Village — Operating, no details

Raging Buffalo — Operating, no details

Ski Snowstar — Mon 6:53 am variable 24 – 24 base 12 of 15 trails

80% open, 3 of 6 lifts, Mon-Thu: 9a-9p; Fri 9a-10p; Sat: 9a-10p

Sun: 9a-9p;

Villa Olivia — Operating, no details

Indiana

Paoli Peaks — Sat 8:02 am MG machine groomed 6 – 20 base 13 of 15 trails

87% open, 6 of 8 lifts, Mon-Thu: 12p-9p; Fri: 9a-3a; Sat: 9a-3a

Sun: 9a-9p;

Perfect North Slopes — Mon 8:03 am MG machine groomed 15 – 32 base 23 of 23 trails, 100% open, 100 acres, 9 of 11 lifts, Mon-Thu: 9:30a-9:30p

Fri: 9:30a-1a; Sat: 9:30a-1a; Sun: 9:30a-9:30p;

Iowa

Mt Crescent — Operating, no details

Seven Oaks — Reopen 01/04 12 – 24 base 100% open

Wed-Fri: 4p-9p; Sat: 10a-9p; Sun: 11a-8p; Open Wed-Sun;

Sundown Mountain — Mon 7:35 am MG machine groomed 21 – 51 base 21 of 21 trails

100% open, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-8p;

Michigan

Alpine Valley — Tue No Recent Information variable machine groomed 12 – 30 base 19 of 25 trails, 76% open, 8 of 14 lifts, Mon-Fri: 10a-10p; Sat/Sun 9a-10p;

Apple Mountain — Mon 11:00 am MG machine groomed 6 – 24 base 4 of 12 trails

33% open, 3 of 6 lifts, Wed/Thu: 4p-9p; Fri: 4p-10p; Sat: 10a-10p

Sun: 10a-9p; Jan 02-03: 10a-10p;

Bay Mountain — Reopen 01/06 18 – 18 base Fri: 1p-8p

Sat: 9a-8p; Sun: 9a-6p; Open Fri-Sun;

Big Powderhorn — Mon 7:18 am variable 12 – 20 base 21 of 33 trails

64% open, 6 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Big Snow Resort — Wed No Recent Information MG machine groomed 12 – 24 base 33 of 56 trails, 80% open, 12 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat: 9a-8p

Sun: 9a-4p;

Bittersweet — Mon 8:20 am MG machine groomed 30 – 34 base 20 of 20 trails

100% open, 5 of 12 lifts, Mon-Thu: 3p-10p; Fri-10a-10p; Sat: 9a-10:30p

Sun: 9a-10p; Jan 02-03: 9a-10p;

Boyne Highlands — Mon 4:37 pm MG machine groomed 30 – 45 base 40 of 55 trails

73% open, 326 acres, 10 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p

Jan 02-07: 9a-9p;

Boyne Mountain — Sun 9:28 pm packed powder machine groomed 51 – 61 base 59 of 60 trails

98% open, 415 acres, 12 of 12 lifts, sm Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p;

Caberfae Peaks — Fri 6:10 pm MG machine groomed 36 – 58 base 34 of 34 trails

100% open, 7 miles, 200 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Thu: 10a-8p; Fri-10a-10p

Sat: 9a-9p; Sun: 9a-8p;

Cannonsburg — Operating, no details

Crystal Mountain — Mon 10:51 am MG machine groomed 18 – 48 base 58 of 58 trails

100% open, 103 acres, 8 of 9 lifts, Mon/Tue: 9a-4:30p; Wed-Fri: 9a-9p

Sat: 9a-9p; Sun 9a-4:30p; Jan 02-08: 9a-9p;

Hanson Hills — Operating, no details

Hickory Hills — Operating, no details

Marquette — Sun 5:50 pm MG machine groomed 18 – 36 base 11 of 25 trails

44% open, 3 of 4 lifts, sm Mon/Tue: 11a-5p; Wed-Fri: 11a-8:30p

Sat: 10a-8:30p; Sun: 10a-5p;

Mont Ripley — Thu No Recent Information packed powder machine groomed 2 – 38 base 16 of 24 trails, 75% open, 5 miles, 104 acres, 3 of 3 lifts, sm Mon-Thu: 3p-9p

Fri: 1p-9p; Sat: 10a-8p; Sun: 10a-5p;

Mount Bohemia — Operating, no details

Mt Brighton — Mon 10:00 am MG machine groomed 22 – 22 base 21 of 24 trails

88% open, 11 of 12 lifts, Mon-Fri: 10a-10p; Sat/Sun: 9a-10p;

Mt Holiday — Tue reopen 01/03 icy machine groomed 16 – 16 base 4 of 12 trails

33% open, 1 of 4 lifts, sm Tue-Thu: 4p-8p; Fri: 4-9p; Sat: 10a-9p

Sun: 11a-5p; Open Tue-Sun;

Mt Holly — Mon 6:00 am MG machine groomed 16 – 34 base 19 of 19 trails

100% open, 11 of 14 lifts, Mon-Thu: 10a-10p; Fri: 10a-11p; Sat: 9a-11p

Sun: 9a-10p;

Mulligans Hollow — Operating, no details

Norway Mountain — Operating, no details

Nubs Nob — Mon 8:37 am MG machine groomed 11 – 60 base 53 of 53 trails

100% open, 20 miles, 248 acres, 10 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-9p

Sat/Sun: 9a-4:30p, 6p-10p;

Otsego Ski Club — Reopen 01/06 24 – 32 base Fri: 12p-8:30p; Sat: 9a-8:30p; Sun: 9a-4p; Open Fri-Sun;

Pine Knob — Mon 8:23 am packed powder 36 – 36 base 17 of 17 trails

100% open, 7 of 12 lifts, Mon-Fri: 12p-9p; Sat: 9a-11p; Sun: 9a-10p;

Pine Mountain — Mon 9:02 am MG machine groomed 25 – 34 base 10 of 27 trails

37% open, 3 of 5 lifts, Mon-Fri: 10a-4p; Sat-Sun: 10a-4p;

Shanty Creek — Sun 9:45 pm MG machine groomed 24 – 48 base 41 of 41 trails

100% open, 70 acres, 5 of 6 lifts, Mon-Tue: 9a-4:30p; Wed-Fri: 9a-9p

Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4:30p;

Ski Brule — Mon 8:14 am MG machine groomed 24 – 38 base 17 of 17 trails

100% open, 12 miles, 150 acres, 8 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p;

Snow Snake — Mon 10:16 am MG machine groomed 12 – 24 base 10 of 10 trails

100% open, 43 acres, 3 of 5 lifts, Mon-Thu: 3p-9p; Fri: 10p-10p

Sat 10a-10p; Sun: 10a-5p;

Swiss Valley — Mon 8:36 am MG machine groomed 20 – 20 base 8 of 11 trails

73% open, 4 of 7 lifts, Mon-Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-7p;

Timber Ridge — Mon 7:40 am MG machine groomed 25 – 25 base 7 of 16 trails

44% open, 5 of 9 lifts, Mon-Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-8p;

Treetops — Sun 8:39 pm packed powder machine groomed 12 – 64 base 23 of 23 trails

100% open, 80 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Thu: 12p -8p; Fri: 10a-9p

Sat: 10a-9p; Sun: 10a-8p;

Minnesota

Afton Alps — Mon 8:30 am MG machine groomed 20 – 41 base 36 of 50 trails

72% open, 11 of 22 lifts, Mon-Fri: 9:30a-9:30p; Sat/Sun: 9:30a-9:30p;

Andes Tower Hills — Reopen 01/05 6 – 24 base Thu: 12p-8p; Fri: 12p-8:30p; Sat/Sun: 10a-8p; Open Thu-Sun;

Buck Hill — Mon 7:56 am MG machine groomed 12 – 60 base 16 of 16 trails

100% open, 8 of 8 lifts, Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 10a-10p; Sat/Sun: 9a-10p;

Buena Vista — Operating, no details

Elm Creek — Operating, no details

Giants Ridge — Thu No Recent Information MG machine groomed 24 – 32 base 18 of 35 trails, 75% open, 5 of 6 lifts, sm Mon-Thu: 9:30a-4:30p; Fri: 9a-8p

Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4:30p; Jan 01: 9a-8p;

Hyland Hills Ski Area — Tue No Recent Information MG machine groomed 18 – 36 base 14 of 14 trails, 100% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-9p

Sat/Sun: 9a-9p; Jan 02: 9a-9p;

Lutsen Mountains — Mon 9:18 am 1 new packed powder machine groomed 20 – 40 base 39 of 62 trails, 63% open, 6 of 8 lifts, sm Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Mount Kato — Mon 8:07 am MG machine groomed 24 – 36 base 11 of 19 trails

58% open, 6 of 11 lifts, Mon/Tue, Thu: 9:30a-9p; Fri: 9:30a-10p

Sat: 9:30a-10p; Sun: 9:30a-9p; Open Thu-Tue;

Powder Ridge — Sat 8:08 pm MG machine groomed 24 – 48 base 15 of 15 trails

100% open, 68 acres, 8 of 8 lifts, Mon/Tue: 3:30p-9p; Wed/Thu: 10a-9p

Fri: 10a-10p; Sat: 9:30a-10p; Sun: 9:30a-9p;

Spirit Mountain — Mon 8:13 am 2 new MG machine groomed 24 – 40 base 17 of 22 trails, 77% open, 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 10a-8p; Sat: 9a-8p; Sun: 9a-6p;

Welch Village — Mon 9:11 am MG machine groomed 29 – 61 base 56 of 60 trails

93% open, 8 of 10 lifts, Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p

Sun: 9a-9p;

Wild Mountain — Mon 9:50 am MG machine groomed 24 – 60 base 26 of 26 trails

100% open, 7 of 8 lifts, Mon-Thu: 9:30-9p; Fri: 9:30a-10p; Sat: 9:30a-10p

Sun: 9:30a-9p;

Missouri

Hidden Valley — Mon Reopen 01/03 variable machine groomed 18 – 28 base 13 of 13 trails, 100% open, 6 of 7 lifts, Mon-Thu: 1p-9:30p; Fri: 1p-10p; Sat: 9a-10

Sun: 9a-8p; Jan 01-03: 9a-9:30p;

Snow Creek — Mon 9:15 am MG machine groomed 25 – 40 base 12 of 12 trails

100% open, 5 of 5 lifts, Mon-Thu: 12p-9p; Fri: 12p-10p; Sat: 9a-9p

Sun: 9a-8p;

North Dakota

Huff Hills — Reopen 01/07 20 – 36 base Sat/Sun: 10a-5p

Open Sat/Sun;

Ohio

Alpine Valley — Mon 10:17 am MG machine groomed 36 – 36 base 8 of 11 trails

73% open, 4 of 7 lifts, Mon-Thu: 1p-9p; Fri: 1p-11p; Sat: 9a-11p

Sun: 9a-9p; Jan 02-03: 9a-9p;

Boston Mills Brandywine — Mon 10:19 am MG machine groomed 28 – 28 base 14 of 19 trails, 74% open, 8 of 16 lifts, Mon-Thu: 10a-9:30p, Fri: 10a-1a

Sat: 9a-1a, Sun: 9a-9p;

Mad River — Sat 6:48 am MG machine groomed 16 – 36 base 18 of 20 trails

90% open, 130 acres, 12 of 12 lifts, Mon-Thu: 10a-9:30p; Fri: 10a-2a

Sat: 9a-2a; Sun: 9a-9:30p;

Snow Trails — Mon 8:14 am MG machine groomed 20 – 38 base 17 of 17 trails

100% open, 9 of 9 lifts, Mon-Fri: 10a-9:30p; Sat/Sun: 9a-9:30p

Jan 02 9a-9:30p;

South Dakota

Great Bear Park — Operating, no details

Terry Peak — Mon 9:07 am 3 new powder machine groomed 18 – 24 base 14 of 29 trails

48% open, 300 acres, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Wisconsin

Alpine Valley — Sun 1:55 pm loose granular 23 – 23 base 21 of 21 trails

100% open, 11 of 11 lifts, Mon-Thu: 12p-9p; Fri: 10a-10p; Sat: 9a-11p

Sun: 9a-10p;

Bruce Mound — Fri Reopen 01/06 MG machine groomed 12 – 30 base 9 of 10 trails

90% open, 30 acres, 2 of 5 lifts, Fri: 5p-10p; Sat/Sun: 10a-4p

Open Fri-Sun;

Camp 10 — Fri Reopen 01/07 packed powder 8 – 46 base 12 of 15 trails

80% open, 3 of 4 lifts, Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Sat/Sun;

Cascade Mountain — Mon 7:59 am MG machine groomed 24 – 46 base 29 of 44 trails

66% open, 11 of 12 lifts, Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p

Sun: 9a-9p;

Christie Mountain — Reopen 01/04 26 – 38 base Thu: 5p-9p; Fri: 5p-10p; Sat: 10a-10p; Sun: 10a-6p; Open Wed-Sun;

Christmas Mountain — Sun 3:14 pm MG machine groomed 12 – 24 base 6 of 16 trails

38% open, 1 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 12p-9p; Sat/Sun: 10a-9p;

Devils Head — Fri 6:05 am variable machine groomed 46 – 50 base 28 of 31 trails

90% open, 6 of 9 lifts, sm Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 10a-10p; Sat: 9a-10p

Sun: 9a-9p;

Granite Peak — Sun 8:54 am MG machine groomed 36 – 46 base 43 of 74 trails

58% open, 6 of 7 lifts, Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p

Sun: 9a-4p; Jan 01-Jan 07: 9a-9p;

Little Switzerland — Sun 10:08 am MG machine groomed 18 – 30 base 18 of 18 trails, 100% open, 50 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Thu: 4p-9:30p

Fri: 10a-9:30p; Sat/Sun: 10a-9:30p; Jan 02: 10a-9:30p;

Mountain Top at Grand Geneva — Mon 8:23 am MG machine groomed 24 – 38 base 20 of 20 trails, 100% open, 36 acres, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-10p

Sat/Sun: 9a-10p;

Mt LaCrosse — Wed No Recent Information MG machine groomed 35 – 47 base 9 of 19 trails, 47% open, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-7p;

Nordic Mountain — Mon 7:13 am MG machine groomed 20 – 30 base 18 of 18 trails

100% open, 6 miles, 60 acres, 7 of 7 lifts

Mon-Thur: 4:30p-9:30p:Fri 10a-10p; Sat: 10a-10p; Sun 10a-8p;

Sunburst — Sun 1:52 pm variable 16 – 24 base 8 of 12 trails, 67% open

6 of 9 lifts, Mon: 9:30a-9:30p; Tue-Thu: 4p-9:30p; Fri: 9:30a-9:30p

Sat: 9:30a-10:30p; Sun: 9:30a-9:30p;

Trollhaugen — Sun 11:54 am MG machine groomed 1 – 48 base 18 of 24 trails

75% open, 6 of 9 lifts, Mon-Thu: 9:30a-9p, Fri: 9:30a-3a; Sat: 9:30a-10p

Sun 9:30a-8p;

Tyrol Basin — Sun 1:50 pm variable machine groomed 20 – 34 base 13 of 17 trails

76% open, 3 of 5 lifts, Mon-Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-7p;

Whitecap Mountain — Sun 1:49 pm variable 6 – 20 base 20 of 43 trails

47% open, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Wilmot Mountain — Mon 9:37 am MG machine groomed 12 – 18 base 22 of 23 trails

96% open, 120 acres, 12 of 12 lifts, Mon-Fri: 10a-10p; Sat/Sun: 9a-10p;

Michigan

Crystal Mountain XC — Mon 10:09 am MG machine groomed 4 – 5 base 12 of 12 trails

19 miles Mon/Tue: 9a-4:30p Wed-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4:30p

Jan 02-Jan 08: 9a-9p;

ROCKIES Colorado

Arapahoe Basin — Mon 6:01 am powder machine groomed 40 – 40 base 93 of 109 trails

85% open, 836 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Aspen Highlands — Mon 3:54 am packed powder 31 – 39 base 115 of 122 trails

94% open, 1020 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p;

Aspen Mountain — Mon 3:52 am packed powder 26 – 27 base 73 of 76 trails

96% open, 659 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p;

Beaver Creek — Mon 5:20 am packed powder 29 – 29 base 144 of 150 trails

96% open, 1790 acres, 24 of 25 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Breckenridge — Mon 5:23 am packed powder machine groomed 31 – 31 base 178 of 187 trails

95% open, 2727 acres, 34 of 35 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Buttermilk — Mon 3:53 am packed powder 15 – 17 base 38 of 44 trails

86% open, 418 acres, 7 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 9a-3:30p;

Cooper — Mon 5:57 am packed powder machine groomed 22 – 28 base 38 of 39 trails, 97% open

26 miles, 400 acres, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Copper Mountain — Mon 5:27 am packed powder machine groomed 29 – 38 base 128 of 143 trails

90% open, 1829 acres, 21 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Crested Butte — Mon 12:53 pm 8 new powder machine groomed 46 – 46 base 95 of 121 trails, 85% open, 995 acres, 15 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Echo Mountain — Plan to Open 01/10

Eldora — Mon 4:09 am packed powder machine groomed 30 – 32 base 57 of 57 trails, 100% open

680 acres, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Keystone — Mon 5:21 am packed powder machine groomed 30 – 30 base 117 of 127 trails

92% open, 2988 acres, 19 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Loveland — Mon 4:56 am packed powder 34 – 34 base 65 of 94 trails, 69% open

956 acres, 9 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Monarch — Mon 6:48 am 1 new packed powder machine groomed 48 – 48 base 62 of 62 trails

100% open, 800 acres, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Powderhorn — Mon 5:08 am powder machine groomed 38 – 40 base 42 of 42 trails

100% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Purgatory — Mon 5:14 am 2 new powder machine groomed 40 – 44 base 93 of 94 trails

99% open, 1505 acres, 8 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Silverton Mountain — Mon Reopen 01/05 powder 50 – 72 base 69 of 69 trails, 100% open, 1 of 1 lift Thu/Fri: 9a-3p; Sat/Sun: 9a-3p

Open Thu-Sun;

Ski Granby Ranch — Mon 7:05 am 1 new packed powder machine groomed 18 – 18 base 18 of 40 trails, 45% open, 4 of 5 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-4p, 5p-8p

Sat: 9a-4p, 5p-8p; Sun: 9a-4p;

Ski Hesperus — Sun 6:34 am powder machine groomed 17 – 17 base 26 of 26 trails

100% open, 1 of 1 lift Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Snowmass — Mon 3:50 am packed powder 24 – 40 base 87 of 91 trails, 96% open

3169 acres, 17 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Steamboat — Mon 5:02 am packed powder 42 – 50 base 164 of 165 trails

99% open, 2942 acres, 16 of 18 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4:30p

Sat/Sun: 8:30a-4:30p; Night Skiing: 5:30-8:30p;

Sunlight — Mon 5:53 am 2 new powder machine groomed 24 – 28 base 54 of 67 trails

81% open, 400 acres, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Telluride — Mon 5:31 am 2 new packed powder machine groomed 37 – 37 base 128 of 150 trails

85% open, 1707 acres, 16 of 16 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Vail — Mon 5:19 am packed powder 30 – 30 base 193 of 195 trails, 99% open

5210 acres, 31 of 31 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Winter Park — Mon 5:33 am packed powder machine groomed 36 – 42 base 118 of 143 trails

83% open, 1449 acres, 22 of 25 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p;

Wolf Creek — Mon 2:00 pm 9 new powder machine groomed 75 – 80 base 77 of 77 trails

100% open, 42 miles, 1600 acres, 7 of 9 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4:p

Sat/Sun: 8:30a-4:p;

Ashcroft XC — Wed No Recent Information powder machine groomed 18 – 36 base 12 of 20 trails, 16 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Montana

Big Sky — Mon 5:09 am 1 new packed powder machine groomed 34 – 51 base 246 of 300 trails

82% open, 70 miles, 24 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Blacktail Mountain — Reopen 01/04 35 – 58 base 25 of 25 trails, 100% open, 13 miles, 1000 acres, 4 of 4 lifts, Wed-Fri: 9:30a-4:30p

Sat/Sun: 9:30a-4:30p; Open Wed-Sun; 9:30a-4:30p;

Bridger Bowl — Mon 5:08 am packed powder machine groomed 31 – 31 base 75 of 75 trails

100% open, 2000 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Discovery — Mon Reopen 01/03 MG machine groomed 18 – 28 base 20 of 74 trails

27% open, 4 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p;

Great Divide — Sun Reopen 01/03 powder machine groomed 38 – 40 base 107 of 140 trails, 76% open, 6 of 6 lifts, Wed-Thu: 10a-4p; Fri: 10a-9p

Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Wed-Sun; Jan 02: 10a-4p;

Lost Trail — Reopen 01/05 32 – 38 base Thu/Fri: 9:30a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p; Open Thu-Sun;

Maverick — Operating, no details

Montana Snowbowl — Mon Reopen 01/04 packed powder 30 – 46 base 40 of 40 trails, 100% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p;

Red Lodge — Mon 5:49 am packed powder machine groomed 32 – 32 base 47 of 70 trails

67% open, 17 miles, 310 acres, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p;

Showdown — Reopen 01/04 12 – 15 base Wed-Fri: 9:30a-4p

Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Wed-Sun;

Teton Pass — Mon Reopen 01/04 packed powder 38 – 45 base 43 of 43 trails

100% open, 3 of 3 lifts, Mon/Fri: 9:30a-4p; Sat/Sat: 9:30a-4p

Open Fri-Mon;

Turner Mountain — Operating, no details

Whitefish — Mon 6:31 am 3 new powder machine groomed 28 – 74 base 105 of 105 trails

100% open, 3000 acres, 7 of 14 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-9p

Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4p;

Bohart Ranch XC — Mon 7:00 pm 2 new packed powder machine groomed 10 – 10 base 10 of 12 trails, 16 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

New Mexico

Angel Fire — Mon 5:46 am 1 new MG machine groomed 20 – 25 base 51 of 78 trails

65% open, 7 of 7 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-8p; Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4p

Night Skiing: 4-8p (Select Nights);

Pajarito — Reopen 01/04 26 – 26 base Wed-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun;

Red River — Mon 7:16 am MG machine groomed 35 – 35 base 53 of 58 trails

91% open, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Sandia Peak — Reopen 01/06 19 – 19 base Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p; Open Fri-Sun;

Sipapu — Mon 6:28 am 2 new packed powder machine groomed 19 – 25 base 32 of 42 trails

76% open, 6 of 6 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Ski Apache — Mon 7:29 am 3 new MG machine groomed 32 – 36 base 4 of 55 trails

7% open, 3 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Ski Santa Fe — Fri 8:56 am variable 33 – 33 base 74 of 79 trails

90% open, 7 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Taos — Mon 5:43 am 1 new powder machine groomed 63 – 63 base 89 of 110 trails

80% open, 1035 acres, 13 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Enchanted Forest XC — Tue No Recent Information packed powder machine groomed 20 – 36 base 40 of 40 trails, 22 miles Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p;

Utah

Alta — Mon 6:00 am 4 new powder 62 – 62 base 87 of 116 trails

75% open, 6 of 12 lifts, Mon-Fri: 9:15a-4:30p; Sat/Sun: 9:15a-4:30p;

Beaver Mountain — Mon 6:02 am 7 new powder 41 – 41 base 48 of 48 trails, 100% open, 5 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Brian Head — Mon 6:04 am 1 new packed powder 43 – 43 base 68 of 71 trails

96% open, 8 of 10 lifts, Mon-Wed: 10a-4p; Thu/Fri: 10a-9p; Sat: 9:30a-9p

Sun: 9:30a-4:30p;

Brighton — Mon 6:06 am 7 new powder 63 – 63 base 40 of 66 trails

61% open, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Deer Valley — Mon 5:26 am 5 new powder machine groomed 62 – 62 base 99 of 101 trails, 98% open, 21 of 21 lifts, Mon-Fri: 9a-4:15p; Sat/Sun: 9a-4:15p;

Eagle Point — Reopen 01/06 60 – 60 base Fri

Mon: 10a-4:30p; Sat/Sun: 9:30a-4:30p; Open Fri-Mon;

Nordic Valley — Mon 6:08 am 6 new powder machine groomed 18 – 18 base 18 of 22 trails, 82% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 11a-8p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4p;

Park City — Mon 7:40 am powder machine groomed 42 – 56 base 303 of 336 trails

90% open, 6429 acres, 39 of 41 lifts, Mon-Fri: 9a-6p; Sat/Sun: 9a-6p;

Powder Mountain — Mon 6:09 am 8 new powder machine groomed 77 – 77 base 144 of 144 trails, 100% open, 9 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p;

Snowbasin — Mon 5:13 am 8 new powder machine groomed 77 – 77 base 104 of 104 trails

100% open, 28 miles, 3000 acres, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p;

Snowbird — Mon 6:11 am 5 new powder 62 – 62 base 154 of 168 trails

92% open, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-5p; Sat/Sun: 9a-5p;

Solitude — Mon 5:25 am 10 new powder machine groomed 63 – 63 base 76 of 77 trails

99% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

Sundance — Mon 6:12 am 1 new packed powder 30 – 30 base 38 of 45 trails

84% open, 5 of 5 lifts, Mon, Wed-Fri: 9a-9p; Tue/Thu: 9a-4:30p; Sat: 9a-9p

Sun: 9a-4:30p;

Wyoming

Grand Targhee — Mon 6:16 am 3 new MG machine groomed 73 – 79 base 90 of 95 trails, 95% open, 40 miles, 2000 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p;

Hogadon — Reopen 01/04 2 new 20 – 24 base 48% open

60 acres Wed-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun;

Jackson Hole — Mon 7:06 am 3 new packed powder machine groomed 29 – 86 base 121 of 133 trails, 91% open, 2300 acres, 12 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p;

Meadowlark Ski Lodge — Reopen 01/06 14 – 14 base Fri: 9:30a-4p; Sat/Sun: 9:30a-4p; Open Fri-Sun;

Sleeping Giant — Operating, no details

Snow King — Sun 12:43 pm packed powder machine groomed 20 – 37 base 32 of 32 trails

100% open, 3 of 4 lifts, Mon-Fri: 10a-7p; Sat: 9a-7p; Sun: 9a-4p;

Snowy Range — Mon 4:55 am 1 new MG machine groomed 34 – 34 base 29 of 29 trails

100% open, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

White Pine — Reopen 01/06 36 – 48 base Fri/Mon: 9a-4p

Sat/Sun: 9a-4p; Open Fri-Mon;

Grand Targhee XC — Mon 6:25 am 3 new powder 73 – 79 base 5 of 5 trails, 9 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p;

