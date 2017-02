Associated Press boys state basketball poll

The top ten teams in the Associated Press Ohio high school basketball poll withy first-place votes in parentheses and won-loss record and total points:

DIVISION I

1, CIN. MOELLER (19) 18-0 199

2, MASSILLON JACKSON (1) 16-1 158

3, WOOSTER 16-0 146

4, PICKERINGTON CENT. 17-2 121

5, NEWARK 18-1 104

6, TOL. ST. JOHN’S 15-2 92

7, UPPER ARLINGTON 16-2 54

8, LORAIN 14-2 52

9, TOL. ST. FRANCIS 15-2 47

10, N. CAN. HOOVER 16-1 29

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, HILLIARD BRADLEY 21. 12, SPRINGFIELD 18. 13, LAKEWOOD ST. EDWARD 16.

DIVISION II

1, COLS. SOUTH (5) 19-0 172

2, UPPER SANDUSKY (11) 18-0 168

3, TROTWOOD-MADISON (2) 16-2 132

4, DAY. DUNBAR 16-3 126

5, OTTAWA-GLANDORF 16-2 75

6, MCARTHUR VINTON COUNTY 16-1 74

7, KETTERING ALTER (1) 16-2 73

8, WAPAKONETA 17-1 63

9, CIN. WYOMING 17-1 42

10, FRANKLIN 15-3 34

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, WAUSEON (1) 29. 12, VERMILION 18. 13, AKR. SVSM 16. 14, CIN. TAFT 13. 15, LANCASTER FAIRFIELD UNION 12.

DIVISION III

1, LEAVITTSBURG LABRAE (11) 17-0 177

2, VERSAILLES (1) 17-1 148

3, PROCTORVILLE FAIRLAND (1) 17-1 120

(TIE) CIN. SUMMIT COUNTRY DAY (6) 18-0 120

5, OAK HILL 19-1 97

6, BERLIN HILAND 16-2 90

7, HAVILAND WAYNE TRACE 16-2 77

8, CLE. VASJ 11-5 59

9, N. LIMA S. RANGE (1) 18-0 49

10, BROOKVILLE 16-2 48

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, ST. BERNARD ROGER BACON 23. 12, TIPP CITY BETHEL 13. 12, WORTHINGTON CHRISTIAN 13.

DIVISION IV

1, DEFIANCE AYERSVILLE (15) 16-0 183

2, MCDONALD (2) 17-1 141

3, MANSFIELD ST. PETER’S (1) 17-2 134

4, S. CHARLESTON SE 15-1 119

5, BRISTOL 17-1 101

6, CORNERSTONE CHRISTIAN (2) 13-4 73

7, CANAL WINCHESTER HARVEST PREP 15-3 53

8, GROVE CITY CHRISTIAN 16-3 49

9, FT. LORAMIE 15-3 48

10, WATERFORD 13-3 44

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, W. UNITY HILLTOP 30. 12, NEW MADISON TRI-VILLAGE 24. 13, HOLGATE 15. 14, OLD FORT 14.

