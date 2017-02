Associated Press girls state basketball poll

COLUMBUS, Ohio – The top ten teams in the Associated Press Ohio high school basketball poll with first-place votes in parentheses and won-loss record and total points:

DIVISION I

1, NEWARK (18) 21-0 180

2, W. CHESTER LAKOTA W. 18-2 141

3, TOL. START 17-1 129

4, CAN. GLENOAK 16-1 107

5, NEW CARLISLE TECUMSEH 19-2 77

6, MASON 17-3 66

7, REYNOLDSBURG 18-2 65

8, SOLON 16-2 61

9, N. CAN. HOOVER 18-2 35

10, DUBLIN COFFMAN 17-2 32

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: EASTLAKE N. 20. BEREA-MIDPARK 19. LYNDHURST BRUSH 16.

DIVISION II

1, OTTAWA-GLANDORF (13) 18-0 154

2, KETTERING ALTER (3) 18-2 146

3, DAY. CARROLL 17-3 128

4, PERRY 16-1 97

5, BELOIT W. BRANCH (2) 20-2 82

6, UPPER SANDUSKY 19-1 76

7, TIPP CITY TIPPECANOE 17-3 73

8, TROTWOOD-MADISON 14-4 31

9, ELYRIA CATH. 17-2 23

10, WARREN HOWLAND 15-4 21

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: LONDON 20. SHAKER HTS. LAUREL 18. CLYDE 17. WILMINGTON 13. OAK HARBOR 13. POLAND SEMINARY 12.

DIVISION III

1, CIN. SUMMIT COUNTRY DAY (13) 20-0 166

2, ARCHBOLD (2) 19-0 152

3, COLUMBIANA (2) 22-0 135

4, FT. RECOVERY 15-1 89

5, COLS. AFRICENTRIC 18-3 83

6, COLUMBUS GROVE 16-1 80

7, VERSAILLES 16-3 66

8, WAYNESVILLE 19-1 39

9, GATES MILLS GILMOUR (1) 15-4 34

10, FINDLAY LIBERTY-BENTON 15-2 31

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: RICHWOOD N. UNION 22. W. LIBERTY-SALEM 18.

DIVISION IV

1, BERLIN HILAND (13) 19-1 165

2, NEW MADISON TRI-VILLAGE (4) 19-0 151

3, FAIRFIELD CHRISTIAN 18-1 124

4, WATERFORD 16-2 90

5, ARLINGTON 17-2 87

6, MINSTER 16-2 78

7, OTTOVILLE 16-3 72

8, HAVILAND WAYNE TRACE 17-1 65

9, N. JACKSON JACKSON-MILTON 17-2 55

10, NORWALK ST. PAUL 15-2 34

OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: JACKSON CENTER 16.