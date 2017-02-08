Fink’s Full Court Press Ep. 18

The Morgan Raiders earned a hard-fought win over New Lexington for back-to-back wins, while the Tri-Valley Dawgs and Sheridan Generals recorded wins to stay atop the MVL standings. The Heath Bulldogs set three school records in a win over Lakewood. Those highlights and more on Fink’s Full Court Press.
FINK’S FULL COURT PRESS
BOYS BASKETBALL
MORGAN 50
NEW LEXINGTON 43
MAYSVILLE 37
JOHN GLENN 55
PHILO 44
SHERIDAN 51
TRI-VALLEY 66
WEST MUSKINGUM 49
COSHOCTON 69
MEADOWBROOK 74
HEATH 65
LAKEWOOD 38
BIG WALNUT 37
NEWARK 70
ROSECRANS 80
RIVER VIEW 52
NEWARK CATHOLIC 62
GROVE CITY CHRISTIAN 73
GRANVILLE 61
UTICA 53
BARNESVILLE 53
BUCKEYE TRAIL 93
SHENANDOAH 44
FRONTIER 22
RIDGEWOOD 53
NEWCOMERSTOWN 40
TRIMBLE 52
BELPRE 66
GIRLS BASKETBALL
NEWARK 57
BIG WALNUT 33
NCAA SCOREBOARD
CENTRAL MICHIGAN 97
OHIO 87
NHL
COLUMBUS 3
DETROIT 2