Matt Ryan

Fink’s Full Court Press Ep. 18

by Matt Ryan on February 8, 2017 at 12:06 am

The Morgan Raiders earned a hard-fought win over New Lexington for back-to-back wins, while the Tri-Valley Dawgs and Sheridan Generals recorded wins to stay atop the MVL standings.  The Heath Bulldogs set three school records in a win over Lakewood.  Those highlights and more on Fink’s Full Court Press.

FINK’S FULL COURT PRESS

BOYS BASKETBALL
MORGAN 50
NEW LEXINGTON 43

MAYSVILLE 37
JOHN GLENN 55

PHILO 44
SHERIDAN 51

TRI-VALLEY 66
WEST MUSKINGUM 49

COSHOCTON 69
MEADOWBROOK 74

HEATH 65
LAKEWOOD 38

BIG WALNUT 37
NEWARK 70

ROSECRANS 80
RIVER VIEW 52

NEWARK CATHOLIC 62
GROVE CITY CHRISTIAN 73

GRANVILLE 61
UTICA 53

BARNESVILLE 53
BUCKEYE TRAIL 93

SHENANDOAH 44
FRONTIER 22

RIDGEWOOD 53
NEWCOMERSTOWN 40

TRIMBLE 52
BELPRE 66

GIRLS BASKETBALL
NEWARK 57
BIG WALNUT 33

NCAA SCOREBOARD
CENTRAL MICHIGAN 97
OHIO 87

NHL
COLUMBUS 3
DETROIT 2

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