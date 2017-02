How the top 10 teams in the AP state poll fared

COLUMBUS, Ohio (AP) — How the top teams in the weekly Associated Press state boys basketball poll fared:

Division I 1. Cin. Moeller (18-0) beat Cin. La Salle 47-41. 2. Newark (18-1) beat Cols. Franklin Hts. 84-45, lost to Pickerington Cent. 66-67. 3. Massillon Jackson (16-1) beat Green 81-60, beat N. Can. Hoover 66-49. 4. Wooster (16-0) beat Lexington 67-44, beat Orrville 69-41. 5. N. Can. Hoover (14-3) beat Can. McKinley 65-55, lost to Massillon Jackson 49-66. 6. Pickerington Cent. (17-2) beat Lancaster 53-48, beat Newark 67-66. 7. Tol. St. John’s (15-2) beat Lima Sr. 64-48, beat Tol. Whitmer 53-37. 8. Lorain (14-2) beat Maple Hts. 78-69, beat Tol. Scott 81-53. 9. Tol. St. Francis (15-2) beat Tol. Whitmer 63-60, beat Oregon Clay 79-37. 10. Upper Arlington (16-2) beat Chillicothe 74-26, beat Hilliard Davidson 56-41. Division II 1. Upper Sandusky (18-0) beat New Washington Buckeye Cent. 61-54, beat Attica Seneca E. 59-51. 2. Cols. South (19-0) beat Cols. Marion-Franklin 51-36, beat Cols. Independence 73-58. 3. Day. Dunbar (16-3) beat Day. Chaminade Julienne 73-60, beat Day. Ponitz Tech. 97-65, lost to Trotwood-Madison 89-98. 4. Franklin (15-3) beat Monroe 55-41, lost to Oakwood 51-56, lost to Springboro 55-65. 5. Trotwood-Madison (16-2) beat Fairborn 84-56, beat W. Carrollton 94-33, beat Day. Dunbar 98-89. 6. McArthur Vinton County (16-1) beat Jackson 56-53, beat Pomeroy Meigs 60-59. 7. Ottawa-Glandorf (16-2) beat Kenton 71-64, beat Napoleon 77-57. 8. Kettering Alter (16-2) beat Casstown Miami E. 97-55, beat Hamilton Badin 52-30. 9. Wapakoneta (17-1) beat Defiance 52-45. 10. Cin. Wyoming (16-1) beat Cin. Mariemont 80-34, beat Cin. Madeira 86-38. Division III 1. Cin. Summit Country Day (18-0) beat Cin. Clark Montessori 42-31, beat Cin. Woodward 59-44. 2. Leavittsburg Labrae (17-0) beat Girard 77-61, beat Newton Falls 72-38. 3. Oak Hill (19-1) lost to Wheelersburg 40-44, beat Minford 56-45. 4. Versailles (17-1) beat New Knoxville 78-40. 5. Haviland Wayne Trace (16-2) beat Continental 78-61, lost to Haviland Defiance Ayersville 49-50, beat Kalida 45-31. 6. Proctorville Fairland (17-1) beat Coal Grove Dawson-Bryant 61-43, beat S. Point 89-65. 7. Brookville (16-2) beat Eaton 60-42, lost to Germantown Valley View 45-52. 8. St. Bernard Roger Bacon (14-4) lost to Cin. Elder 54-57, beat Middletown Fenwick 52-50. 9. Cle. VASJ (12-5) beat Youngs. Valley Christian 45-33, beat Mentor 66-61. 10. Berlin Hiland (16-2) beat Magnolia Sandy Valley 54-42, beat Malvern 63-47. Division IV 1. Defiance Ayersville (16-0) beat Haviland Wayne Trace 50-49, beat Pettisville 56-52. 2. McDonald (17-1) beat Lisbon David Anderson 90-71, beat Mineral Ridge 131-65. 3. Mansfield St. Peter’s (17-2) beat Lucas 81-64, beat Crestline 84-61. 4. Grove City Christian (16-3) lost to Cols. Wellington 54-62, beat Sugar Grove Berne Union 74-44. 5. S. Charleston SE (16-1) beat Jamestown Greeneview 56-32, beat Spring. Emmanuel Christian 64-48. 6. Bristol (16-1) beat N. Bloomfield 76-24. 7. Ft. Loramie (15-3) beat Houston 50-19, beat Maria Stein Marion Local 65-49. 8. Cornerstone Christian (13-4) beat Orange 77-47. 9. Waterford (13-3) beat Glouster Trimble 61-47, beat Corning Miller 72-58, beat Beverly Ft. Frye 61-51. (tie) Canal Winchester Harvest Prep (14-2) beat Frankfort Adena 69-55, beat Fairfield Christian 73-66.