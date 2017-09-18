Second Ohio high school football poll released

COLUMBUS, Ohio (AP) – How a state panel of sports writers and broadcasters rates Ohio high school football teams in the second weekly Associated Press poll of 2017, by OHSAA divisions, with won-lost record and total points (first-place votes in parentheses):
DIVISION I
1. CLEVELAND ST. IGNATIUS (8) 4-0 236
2. CINCINNATI ST. XAVIER (15) 4-0 229
3. STOW-MUNROE FALLS 4-0 159
4. LAKEWOOD ST. EDWARD (1) 4-0 150
5. CANTON MCKINLEY 4-0 141
6. TOLEDO WHITMER (1) 4-0 130
7. CENTERVILLE 4-0 113
8. KETTERING FAIRMONT 4-0 97
9. HILLIARD BRADLEY 4-0 41
10. HUBER HEIGHTS WAYNE (1) 3-1 26
Others receiving 12 or more: CINCINNATI ELDER 22. CINCINNATI MOELLER 15. LEWIS CENTER OLENTANGY 13. MENTOR 13.
DIVISION II
1. CINCINNATI LA SALLE (23) 4-0 250
2. AVON (1) 4-0 213
3. CINCINNATI ANDERSON (1) 4-0 189
4. CINCINNATI WINTON WOODS 4-0 165
5. MEDINA HIGHLAND 4-0 134
6. GRAFTON MIDVIEW 4-0 121
7. SIDNEY 4-0 99
8. CLEVELAND BENEDICTINE 3-1 37
9. BEDFORD 4-0 32
10. COLUMBUS WALNUT RIDGE 4-0 29
(TIE) BARBERTON 4-0 29
Others receiving 12 or more: AKRON HOBAN 26. YOUNGSTOWN BOARDMAN 26. HUDSON 20. SYLVANIA NORTHVIEW 19. WADSWORTH (1) 18.
DIVISION III
1. TROTWOOD-MADISON (16) 4-0 245
2. TOLEDO CENTRAL CATHOLIC (7) 4-0 211
3. AKRON ST. VINCENT-ST. MARY 4-0 176
4. CLYDE (1) 4-0 159
5. SANDUSKY 4-0 128
6. FRANKLIN (1) 4-0 119
7. CANFIELD (1) 4-0 118
8. COLUMBUS ST. FRANCIS DESALES 3-1 40
9. COLUMBUS MARION-FRANKLIN 4-0 33
10. JACKSON 4-0 32
Others receiving 12 or more: MEDINA BUCKEYE 30. PARMA PADUA 27. COLUMBUS BISHOP HARTLEY 20. TALLMADGE 18.
DIVISION IV
1. STEUBENVILLE (21) 4-0 228
2. PERRY (1) 4-0 189
3. GERMANTOWN VALLEY VIEW (1) 4-0 180
4. BELLVILLE CLEAR FORK 4-0 163
5. POLAND SEMINARY (1) 4-0 130
6. CLARKSVILLE CLINTON-MASSIE (1) 4-0 120
7. LONDON 4-0 100
8. SHELBY 4-0 79
9. CINCINNATI WYOMING 4-0 78
10. OBERLIN FIRELANDS 4-0 29
Others receiving 12 or more: GIRARD (1) 23. WAVERLY 23. NEWARK LICKING VALLEY 20.
DIVISION V
1. PEMBERVILLE EASTWOOD (12) 4-0 225
2. CANFIELD S. RANGE (7) 4-0 207
3. ANNA (1) 4-0 175
4. WHEELERSBURG (4) 4-0 168
5. LIBERTY CENTER (1) 4-0 154
6. GENOA AREA 4-0 102
7. PORTSMOUTH WEST 4-0 90
8. ORWELL GRAND VALLEY 4-0 78
9. GATES MILLS GILMOUR ACADEMY 4-0 33
10. MARION PLEASANT 3-0 28
Others receiving 12 or more: JAMESTOWN GREENEVIEW (1) 27. SULLIVAN BLACK RIVER 23. GAHANNA COLUMBUS ACADEMY 16. JOHNSTOWN NORTHRIDGE 12. MILAN EDISON 12.
DIVISION VI
1. MARIA STEIN MARION LOCAL (23) 4-0 255
2. ST. HENRY 4-0 188
3. CRESTON NORWAYNE (1) 4-0 169
4. KIRTLAND (2) 4-0 168
5. MOGADORE 4-0 166
6. CAREY 4-0 100
7. SMITHVILLE 4-0 90
8. COLDWATER 2-2 63
9. SARAHSVILLE SHENANDOAH 4-0 57
10. NELSONVILLE-YORK 4-0 38
Others receiving 12 or more: WEST LIBERTY-SALEM 27. SHADYSIDE 17. FINDLAY LIBERTY-BENTON 15. TIPP CITY BETHEL 14. GALION NORTHMOR 13.
DIVISION VII
1. DALTON (12) 4-0 206
2. CLEVELAND CUYAHOGA HEIGHTS (4) 4-0 193
3. LEIPSIC (1) 4-0 166
4. MINSTER (4) 3-1 163
5. CONVOY CRESTVIEW 4-0 143
6. NORWALK ST. PAUL (3) 4-0 131
7. WARREN JOHN F. KENNEDY 4-0 82
8. WINDHAM (1) 4-0 79
9. DANVILLE 3-1 47
10. EDGERTON 4-0 38
Others receiving 12 or more: DELPHOS ST. JOHN’S 28. PANDORA-GILBOA 24. CANAL WINCHESTER HARVEST PREP 23. SYCAMORE MOHAWK 17. ZANESVILLE ROSECRANS 14. DEFIANCE AYERSVILLE 14. SIDNEY LEHMAN 13.