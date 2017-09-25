Third Ohio high school football poll released

COLUMBUS, Ohio (AP) – How a state panel of sports writers and broadcasters rates Ohio high school football teams in the weekly Associated Press poll of 2017, by OHSAA divisions, with won-lost record and total points (first-place votes in parentheses):
DIVISION I
1. CLEVELAND ST. IGNATIUS (16) 5-0 231
2. CINCINNATI ST. XAVIER (8) 5-0 216
3. LAKEWOOD ST. EDWARD 5-0 171
4. CANTON MCKINLEY 5-0 149
5. CENTERVILLE 5-0 144
6. TOLEDO WHITMER (1) 5-0 141
7. HILLIARD BRADLEY 5-0 106
8. HUBER HEIGHTS WAYNE 4-1 51
9. STOW-MUNROE FALLS 4-1 37
10. MENTOR 5-0 33
Others receiving 12 or more points: BEAVERCREEK 13. CINCINNATI ELDER 12.
DIVISION II
1. AVON (14) 5-0 222
2. CINCINNATI WINTON WOODS (10) 5-0 219
3. CINCINNATI ANDERSON 5-0 189
4. MEDINA HIGHLAND 5-0 144
5. CINCINNATI LA SALLE 4-1 140
6. SIDNEY 5-0 105
7. COLUMBUS WALNUT RIDGE 5-0 66
8. WADSWORTH 5-0 58
(TIE) CLEVELAND BENEDICTINE 4-1 58
10. GRAFTON MIDVIEW 4-1 44
Others receiving 12 or more points: SYLVANIA NORTHVIEW 34. BARBERTON (1) 28. AKRON HOBAN 18. DAYTON BELMONT 12.
DIVISION III
1. TROTWOOD-MADISON (16) 5-0 235
2. TOLEDO CENTRAL CATHOLIC (5) 5-0 212
3. CLYDE (1) 5-0 181
4. CANFIELD (2) 5-0 161
5. SANDUSKY 5-0 124
6. COLUMBUS MARION-FRANKLIN 5-0 107
7. AKRON ST. VINCENT-ST. MARY 4-1 63
8. MEDINA BUCKEYE 5-0 56
9. PARMA PADUA 5-0 52
10. FRANKLIN 4-1 36
Others receiving 12 or more points: CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 25. COLUMBUS BISHOP HARTLEY 24. KETTERING ARCHBISHOP ALTER 17. BAY VILLAGE BAY (1) 15. TALLMADGE 13. NEW PHILADELPHIA 12.
DIVISION IV
1. STEUBENVILLE (19) 5-0 228
2. GERMANTOWN VALLEY VIEW (1) 5-0 183
3. PERRY (2) 5-0 180
4. BELLVILLE CLEAR FORK (2) 5-0 148
5. POLAND SEMINARY (1) 5-0 124
6. CLARKSVILLE CLINTON-MASSIE 5-0 111
7. LONDON 5-0 85
8. SHELBY 5-0 61
9. OBERLIN FIRELANDS 5-0 58
10. CINCINNATI WYOMING 5-0 57
Others receiving 12 or more points: NEWARK LICKING VALLEY 35. CANTON SOUTH 22. GIRARD 21.
DIVISION V
1. PEMBERVILLE EASTWOOD (11) 5-0 201
2. CANFIELD S. RANGE (5) 5-0 195
3. ANNA (2) 5-0 182
4. WHEELERSBURG (3) 5-0 161
5. PORTSMOUTH WEST (1) 5-0 132
(TIE) LIBERTY CENTER (1) 5-0 132
7 MARION PLEASANT (2) 4-0 101
8. ORWELL GRAND VALLEY 5-0 85
9. SULLIVAN BLACK RIVER 5-0 29
10. JAMESTOWN GREENEVIEW 5-0 25
Others receiving 12 or more points: GENOA AREA 20. ARCHBOLD 18. MILAN EDISON 14. TONTOGANY OTSEGO 12.
DIVISION VI
1. MARIA STEIN MARION LOCAL (20) 5-0 240
2. MOGADORE (3) 5-0 195
3. KIRTLAND (2) 5-0 174
4. SMITHVILLE 5-0 144
5. SARAHSVILLE SHENANDOAH 5-0 109
6. NELSONVILLE-YORK 5-0 99
7. COLDWATER 3-2 78
8. ST. HENRY 4-1 77
9. CRESTON NORWAYNE 4-1 54
10. ROOTSTOWN 5-0 53
Others receiving 12 or more points: WEST LIBERTY-SALEM 43. FINDLAY LIBERTY-BENTON 31.
DIVISION VII
1. DALTON (20) 5-0 229
2. CLEVELAND CUYAHOGA HEIGHTS (2) 4-0 197
3. CONVOY CRESTVIEW (1) 5-0 191
4. NORWALK ST. PAUL (2) 5-0 151
5. DANVILLE 4-1 116
6. LEIPSIC 4-1 111
7. PANDORA-GILBOA 5-0 72
8. WINDHAM 4-1 48
9. MINSTER 3-2 41
10. SIDNEY LEHMAN 4-1 32
Others receiving 12 or more points: LUCAS 23. SYCAMORE MOHAWK 22. CANAL WINCHESTER HARVEST PREP 21. WARREN JOHN F. KENNEDY 20. LISBON DAVID ANDERSON 17. DELPHOS ST. JOHN’S 15. EDGERTON 12.