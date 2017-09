Third Ohio high school football poll released

COLUMBUS, Ohio (AP) – How a state panel of sports writers and broadcasters rates Ohio high school football teams in the weekly Associated Press poll of 2017, by OHSAA divisions, with won-lost record and total points (first-place votes in parentheses):

DIVISION I

1. CLEVELAND ST. IGNATIUS (16) 5-0 231

2. CINCINNATI ST. XAVIER (8) 5-0 216

3. LAKEWOOD ST. EDWARD 5-0 171

4. CANTON MCKINLEY 5-0 149

5. CENTERVILLE 5-0 144

6. TOLEDO WHITMER (1) 5-0 141

7. HILLIARD BRADLEY 5-0 106

8. HUBER HEIGHTS WAYNE 4-1 51

9. STOW-MUNROE FALLS 4-1 37

10. MENTOR 5-0 33

Others receiving 12 or more points: BEAVERCREEK 13. CINCINNATI ELDER 12.

DIVISION II

1. AVON (14) 5-0 222

2. CINCINNATI WINTON WOODS (10) 5-0 219

3. CINCINNATI ANDERSON 5-0 189

4. MEDINA HIGHLAND 5-0 144

5. CINCINNATI LA SALLE 4-1 140

6. SIDNEY 5-0 105

7. COLUMBUS WALNUT RIDGE 5-0 66

8. WADSWORTH 5-0 58

(TIE) CLEVELAND BENEDICTINE 4-1 58

10. GRAFTON MIDVIEW 4-1 44

Others receiving 12 or more points: SYLVANIA NORTHVIEW 34. BARBERTON (1) 28. AKRON HOBAN 18. DAYTON BELMONT 12.

DIVISION III

1. TROTWOOD-MADISON (16) 5-0 235

2. TOLEDO CENTRAL CATHOLIC (5) 5-0 212

3. CLYDE (1) 5-0 181

4. CANFIELD (2) 5-0 161

5. SANDUSKY 5-0 124

6. COLUMBUS MARION-FRANKLIN 5-0 107

7. AKRON ST. VINCENT-ST. MARY 4-1 63

8. MEDINA BUCKEYE 5-0 56

9. PARMA PADUA 5-0 52

10. FRANKLIN 4-1 36

Others receiving 12 or more points: CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 25. COLUMBUS BISHOP HARTLEY 24. KETTERING ARCHBISHOP ALTER 17. BAY VILLAGE BAY (1) 15. TALLMADGE 13. NEW PHILADELPHIA 12.

DIVISION IV

1. STEUBENVILLE (19) 5-0 228

2. GERMANTOWN VALLEY VIEW (1) 5-0 183

3. PERRY (2) 5-0 180

4. BELLVILLE CLEAR FORK (2) 5-0 148

5. POLAND SEMINARY (1) 5-0 124

6. CLARKSVILLE CLINTON-MASSIE 5-0 111

7. LONDON 5-0 85

8. SHELBY 5-0 61

9. OBERLIN FIRELANDS 5-0 58

10. CINCINNATI WYOMING 5-0 57

Others receiving 12 or more points: NEWARK LICKING VALLEY 35. CANTON SOUTH 22. GIRARD 21.

DIVISION V

1. PEMBERVILLE EASTWOOD (11) 5-0 201

2. CANFIELD S. RANGE (5) 5-0 195

3. ANNA (2) 5-0 182

4. WHEELERSBURG (3) 5-0 161

5. PORTSMOUTH WEST (1) 5-0 132

(TIE) LIBERTY CENTER (1) 5-0 132

7 MARION PLEASANT (2) 4-0 101

8. ORWELL GRAND VALLEY 5-0 85

9. SULLIVAN BLACK RIVER 5-0 29

10. JAMESTOWN GREENEVIEW 5-0 25

Others receiving 12 or more points: GENOA AREA 20. ARCHBOLD 18. MILAN EDISON 14. TONTOGANY OTSEGO 12.

DIVISION VI

1. MARIA STEIN MARION LOCAL (20) 5-0 240

2. MOGADORE (3) 5-0 195

3. KIRTLAND (2) 5-0 174

4. SMITHVILLE 5-0 144

5. SARAHSVILLE SHENANDOAH 5-0 109

6. NELSONVILLE-YORK 5-0 99

7. COLDWATER 3-2 78

8. ST. HENRY 4-1 77

9. CRESTON NORWAYNE 4-1 54

10. ROOTSTOWN 5-0 53

Others receiving 12 or more points: WEST LIBERTY-SALEM 43. FINDLAY LIBERTY-BENTON 31.

DIVISION VII

1. DALTON (20) 5-0 229

2. CLEVELAND CUYAHOGA HEIGHTS (2) 4-0 197

3. CONVOY CRESTVIEW (1) 5-0 191

4. NORWALK ST. PAUL (2) 5-0 151

5. DANVILLE 4-1 116

6. LEIPSIC 4-1 111

7. PANDORA-GILBOA 5-0 72

8. WINDHAM 4-1 48

9. MINSTER 3-2 41

10. SIDNEY LEHMAN 4-1 32

Others receiving 12 or more points: LUCAS 23. SYCAMORE MOHAWK 22. CANAL WINCHESTER HARVEST PREP 21. WARREN JOHN F. KENNEDY 20. LISBON DAVID ANDERSON 17. DELPHOS ST. JOHN’S 15. EDGERTON 12.