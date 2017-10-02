Fourth Ohio high school football poll released

COLUMBUS, Ohio (AP) – How a state panel of sports writers and broadcasters rates Ohio high school football teams in the weekly Associated Press poll of 2017, by OHSAA divisions, with won-lost record and total points (first-place votes in parentheses):
DIVISION I
1. CLEVELAND ST. IGNATIUS (18) 6-0 260
2. CINCINNATI ST. XAVIER (9) 6-0 248
3. LAKEWOOD ST. EDWARD 6-0 212
4. CENTERVILLE 6-0 168
5. TOLEDO WHITMER (1) 6-0 155
6. CANTON MCKINLEY 6-0 151
7. HILLIARD BRADLEY 6-0 115
8. MENTOR 5-1 52
9. STOW-MUNROE FALLS 5-1 40
10. PICKERINGTON NORTH 6-1 19
Others receiving 12 or more points: LEWIS CENTER OLENTANGY ORANGE 16. PICKERINGTON CENTRAL 13.
DIVISION II
1. AVON (19) 6-0 249
2. CINCINNATI WINTON WOODS (8) 6-0 244
3. CINCINNATI LA SALLE 5-1 182
4. CINCINNATI ANDERSON 6-0 181
5. MEDINA HIGHLAND 6-0 154
6. SIDNEY 6-0 121
7. WADSWORTH (1) 6-0 115
8. COLUMBUS WALNUT RIDGE 6-0 89
9. CLEVELAND BENEDICTINE 5-1 47
10. GRAFTON MIDVIEW 5-1 39
Others receiving 12 or more points: AKRON HOBAN 25. SYLVANIA NORTHVIEW 23. HUDSON 15. DAYTON BELMONT 14. BARBERTON 13. MASSILLON WASHINGTON 13.
DIVISION III
1. TROTWOOD-MADISON (22) 6-0 261
2. CLYDE (1) 6-0 198
3. CANFIELD (4) 6-0 192
4. TOLEDO CENTRAL CATHOLIC 5-1 151
5. SANDUSKY 6-0 128
6. COLUMBUS MARION-FRANKLIN 6-0 115
7. PARMA PADUA 6-0 103
8. MEDINA BUCKEYE 6-0 90
9. AKRON ST. VINCENT-ST. MARY 6-0 78
10. FRANKLIN 5-1 44
Others receiving 12 or more points: COLUMBUS BISHOP HARTLEY 38. BAY VILLAGE BAY (1) 26. COLUMBUS ST. FRANCIS DESALES 19. KETTERING ARCHBISHOP ALTER 16. NEW PHILADELPHIA 14. TALLMADGE 13. CHARDON 12.
DIVISION IV
1. STEUBENVILLE (22) 6-0 252
2. GERMANTOWN VALLEY VIEW (3) 6-0 223
3. PERRY (1) 6-0 164
4. BELLVILLE CLEAR FORK 6-0 162
5. CLARKSVILLE CLINTON-MASSIE (1) 6-0 153
6. POLAND SEMINARY (1) 6-0 137
7. LONDON 6-0 104
8. SHELBY 6-0 87
9. OBERLIN FIRELANDS 6-0 63
10. CINCINNATI WYOMING 6-0 61
Others receiving 12 or more points: GIRARD 18. CINCINNATI INDIAN HILL 17. PLAIN CITY JONATHAN ALDER 16. NEWARK LICKING VALLEY 15. YOUNGSTOWN CARDINAL MOONEY 13.
DIVISION V
1. PEMBERVILLE EASTWOOD (15) 6-0 232
2. WHEELERSBURG (9) 6-0 213
3. CANFIELD S. RANGE (2) 6-0 201
4. PORTSMOUTH WEST 6-0 166
5. MARION PLEASANT (1) 5-0 145
6. ORWELL GRAND VALLEY 6-0 108
7. SULLIVAN BLACK RIVER 6-0 102
8. ANNA 5-1 98
9. JAMESTOWN GREENEVIEW 6-0 83
10. ARCHBOLD (1) 5-1 37
Others receiving 12 or more points: LIBERTY CENTER 26. MILAN EDISON 21. BELMONT UNION LOCAL 20. GAHANNA COLUMBUS ACADEMY 19. TONTOGANY OTSEGO 18. BETHEL-TATE 17.
DIVISION VI
1. MARIA STEIN MARION LOCAL (26) 6-0 278
2. KIRTLAND (1) 6-0 201
3. MOGADORE (1) 6-0 196
4. NELSONVILLE-YORK 6-0 153
5. SARAHSVILLE SHENANDOAH 6-0 129
6. ST. HENRY 5-1 102
7. ROOTSTOWN 6-0 97
8. COLDWATER 4-2 96
9. CRESTON NORWAYNE 5-1 91
10. FINDLAY LIBERTY-BENTON 5-1 38
Others receiving 12 or more points: SMITHVILLE 28. MECHANICSBURG 22. WEST LIBERTY-SALEM 16.
DIVISION VII
1. DALTON (19) 6-0 264
2. CLEVELAND CUYAHOGA HEIGHTS (3) 6-0 222
3. NORWALK ST. PAUL (5) 6-0 212
4. PANDORA-GILBOA (1) 6-0 170
5. DANVILLE 5-1 149
6. WINDHAM 5-1 89
7. CONVOY CRESTVIEW 5-1 87
8. SIDNEY LEHMAN 5-1 85
9. DELPHOS ST. JOHN’S 4-2 40
10. HAVILAND WAYNE TRACE 5-1 32
(TIE) LUCAS 5-1 32
(TIE) CANAL WINCHESTER HARVEST PREP 5-1 32
Others receiving 12 or more points: MCCOMB 30. MINSTER 22. WARREN JOHN F. KENNEDY 16. LISBON DAVID ANDERSON 16.