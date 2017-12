GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Zanesville 36

River View 52

West Muskingum 17

Tri-Valley 88

John Glenn 47

Maysville 56

*Bailee Smith (Maysville) 20 points

Sheridan 50

Philo 18

*Emma Conrad (Sheridan) 11 points

New Lexington 37

Morgan 82

*Kara Hopkins (Morgan) 23 points

Marietta 32

Cambridge 65

*Klhoe Taylor (Cambridge) 17

You can always submit scores by emailing sports@whizmediagroup.com or calling (740) 452-5431.