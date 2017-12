12-16-2017 Basketball Scoreboard

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Zanesville 52

Marietta 39

*Kenzie Newsome (Zanesville) 15 points

Bishop Rosecrans 71

Harvest Prep 28

Tri-Valley 55

Sheridan 57

*Jena Wharton (Sheridan) 17 points

Maysville 73

Crooksville 50

*Macie Jarrett (Maysville) 29 points

John Glenn 35

Philo 31

Morgan 73

West Muskingum 34

*Kaylie Apperson (Morgan) 24 points

Ft. Frye 40

New Lexington 10

Cambridge 55

Dover 48

*Taylar Slaughter (Cambridge) 24 points

River View 68

Coshocton 17

Newark Catholic 64

Patriot Prep 16

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Tri-Valley

Westerville South (7 p.m.)

Licking Valley 57

Lakewood 40

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

Otterbein 71

Muskingum 76

*Jarrell Marsh (Muskingum) 26 points

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

Muskingum 61

Otterbein 49

*Olivia Besancon (Muskingum) 20 points

