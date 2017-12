12-19-2017 Basketball Scoreboard

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Bishop Rosecrans 44

Fisher Catholic 66

*Jack Goggin (Rosecrans) 14 points

Sheridan 57

Crooksville 54

*Ethan Heller (Sherian) 19 points

Tri-Valley 48

Morgan 36

*Matt King (Tri-Valley) 11 points

New Lexington 57

Maysville 71

*Brandon Ullman (Maysville) 22 points

Philo 60

West Muskingum 56

*Hunter Moore (Philo) 22 points

John Glenn 51

Cambirdge 44

*Justin Heacock (John Glenn) 14 points

West Holmes 65

River View 58

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

Muskingum 77

Wooster 71 (OT)

*Olivia Besancon 22 (Muskingum) points

