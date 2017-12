GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Zanesville 39

Dublin Coffman 76

Maysville 96

New Lexington 30

*Kassidy Rock (Maysville) 22 points

John Glenn 55

Meadowbrook 41

*Madison Hunter (JG) 29 points

Crooksville 30

Sheridan 72

*Carson Miller (Crooksville) 1,000 career points

Morgan 67

Tri-Valley 37

*Laiken Little (TV) 14 points

Philo 47

West Muskingum 24

