12-8-2017 Basketball Scoreboard

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

Zanesville 48

Coshocton 35

*Cameron Brooks-Harris (Zanesville) 19 points

Sheridan 50

New Lexington 45

*Grant Heileman (Sheridan) 14 points

Philo 58

Morgan 78

*Marty Sidewll (Morgan) 21 points

Maysville 71

West Muskingum 60

Cambridge 55

Meadowbrook 66

*Trey Singleton (Meadowbrook) 37 points

Newark 59

New Albany 35

*JT Shumate (Newark) 21 points

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

Rosecrans 77

Millersport 8

*Claire Creeks (Rosecrans) 27 points

