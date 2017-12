Area conference basketball standings

Area standings for girls and boys basketball as of Dec. 12 2017. Overall record is listed first followed by conference record in parentheses.

MUSKINGUM VALLEY LEAGUE (BOYS)

1. Sheridan 3-0 (2-0)

1. Maysville 3-0 (2-0)

3. John Glenn 1-0 (1-0)

4. Morgan 3-1 (2-1)

5. Philo 1-2 (1-2)

6. New Lexington 1-1 (0-1)

6. Crooksville 1-1 (0-1)

8. West Muskingum 1-2 (0-2)

9. Tri-Valley 0-0 (0-0)

MUSKINGUM VALLEY LEAGUE (GIRLS)

1. Maysville 5-0 (3-0)

1. Tri-Valley 5-0 (3-0)

3. John Glenn 3-2 (3-1)

4. Sheridan 2-2 (2-1)

5. Philo 3-2 (2-2)

6. Morgan 3-2 (1-2)

7. Crooksville 1-4 (1-3)

8. West Muskingum 0-4 (0-3)

9. New Lexington 1-5 (0-4)

EAST CENTRAL OHIO LEAGUE (BOYS)

1. Zanesville 4-0 (4-0)

1. Meadowbrook 4-0 (4-0)

3. New Philadelphia 3-1 (3-1)

4. Cambridge 2-2 (2-2)

4. Dover 2-2 (2-2)

6. Marietta 1-3 (1-3)

7. River View 0-4 (0-4)

8. Coshocton 0-5 (0-4)

EAST CENTRAL OHIO LEAGUE (GIRLS)

1. Cambridge 4-0 (3-0)

2. New Philadelphia 3-2 (2-0)

3. Dover 2-3 (2-1)

4. River View 2-2 (1-1)

5. Marietta 1-4 (1-2)

5. Meadowbrook 1-3 (1-2)

5. Zanesville 1-2 (1-2)

8. Coshocton 0-5 (0-3)