Thursday’s Scores

BOYS’ BASKETBALL

Abraham Lincoln 81, Philadelphia George Washington 62

Academy of the New Church 42, Abington Friends 32

Allentown Dieruff 77, North Schuylkill 33

Antietam 70, Pequea Valley 58

Archbishop Ryan 59, Pennsbury 37

Athens 65, Wyalusing 42

Berks Catholic 63, Conwell Egan 46

Berlin-Brothersvalley 85, North Star 57

Bodine 59, Mariana Bracetti 43

Calvary Christian 51, Jenkintown 44

Camp Hill Trinity 59, Lancaster Mennonite 46

Carlisle 63, Mifflin County 40

Carrick 56, East Allegheny 55

Cedar Crest 61, Lancaster McCaskey 46

Chichester 93, Octorara 81

Coatesville 56, Avon Grove 41

Dobbins 57, Franklin Towne Charter 36

Downingtown West 48, Downingtown East 43

East Juniata 63, Newport 36

Eden Christian 64, Freedom 34

Edison 55, Masterman 53

Engineering And Science 50, Benjamin Franklin 38

Father Judge 61, Central Bucks South 52

Fels 61, Parkway Center City 55

General McLane 57, Lakeview 42

Girard College 65, New Foundations 37

Gratz 55, Philadelphia Northeast 45

Great Valley 49, Oxford 44

Greencastle Antrim 66, James Buchanan 40

Greenwood 65, Susquenita 35

Harry S. Truman 61, Interboro 39

Haverford School 71, Malvern Phelps 66

Hickory 65, Lincoln Park Charter 58

High Point 63, Berks Christian 56

High School of the Future 83, Franklin Learning Center 68

Imhotep Charter 57, Martin Luther King 37

Kane Area 79, Port Allegany 54

KIPP Dubois 34, Randolph 17

Kutztown 49, Lancaster Christian 30

Latin Charter 55, Frankford 53

Lower Moreland 40, Church Farm School 28

Mansfield 50, Canton 10

Maritime Academy 54, Philadelphia CAPA 52

Mastery Charter North 80, Philadelphia MC&S 75

Mastery Charter South 71, Freire Charter 61

McGuffey 46, Carlynton 43

Morrisville 50, Friends Select 46

Neshaminy 50, William Tennent 41

North Penn-Mansfield 80, Canton 25

Northern Lehigh 59, Salisbury 46

Northwestern Lehigh 76, Catasauqua 73, OT

Notre Dame-Green Pond 60, Wilson 57

Nueva Esperanza 66, Hill Freedman 45

Olney Charter 60, Palumbo 57

Overbrook 72, Sayre Area 36

Palisades 50, Saucon Valley 44

Parkway Northwest 56, Tacony Academy 42

Paul Robeson 73, Eastern University 62

Penn Manor 54, Warwick 42

Perkiomen School 67, Hun, N.J. 57

Philadelphia Academy Charter 43, Swenson 41

Philadelphia Central 67, Philadelphia West Catholic 56

Pope John Paul II 64, Lansdale Catholic 54

Roxborough 69, GAMP 47

Sankofa Freedom 59, Bartram 57

Scranton 72, Wilkes-Barre GAR 55

Selinsgrove 55, Milton 52

Shamokin 60, Berwick 55

SLA Beeber 79, Rush 19

Souderton 36, Phoenixville 35

Southern Lehigh 61, Moravian Academy 54

St. Joseph’s Prep 55, Germantown Academy 37

Strawberry Mansion 73, Prep Charter 63

String Theory Schools 59, Motivation 58

Towanda 56, Northeast Bradford 50

Troy 75, North Penn/Liberty 56

Tulpehocken 56, Hamburg 51

Twin Valley 71, Muhlenberg 68

Unionville 59, Sun Valley 57

Upper Perkiomen 65, Brandywine Heights 60

Wellsboro 66, Sayre Area 18

West Chester East 52, Collegium Charter School 40

West Chester Rustin 55, Kennett 53

West Greene 48, Hundred, W.Va. 40

Wissahickon 76, Bensalem 56

York 74, Spring Grove 67

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Shade vs. Portage Area, ppd.

Williamsburg vs. West Branch, ppd.< to Feb 12.

Northern Cambria vs. Blairsville, ppd.< to Dec 18.

Homer-Center vs. Purchase Line, ppd.< to Jan 29.

Marion Center vs. United, ppd.< to Dec 20.

Ligonier Valley vs. West Shamokin, ppd.

Turkeyfoot Valley vs. Windber, ppd.

Bangor vs. Pen Argyl, ppd.< to Jan 19.

Lehighton vs. Panther Valley, ppd.

Jim Thorpe vs. Schuylkill Haven, ppd.< to Dec 15.

Whitehall vs. Hazleton Area, ppd.< to Dec 20.

GIRLS’ BASKETBALL

Albert Gallatin 46, Uniontown 41

Archbishop Ryan 47, Lansdale Catholic 40

Beaver Area 54, Hopewell 25

Belle Vernon 41, Yough 20

Bethel Park 62, Montour 29

Bethlehem Center 58, Frazier 48

Bishop Canevin 72, Shady Side Academy 38

Blackhawk 58, Ambridge 49

Bonner-Prendergast 69, St. Hubert’s 54

Brandywine Heights 45, Upper Perkiomen 32

Brentwood 64, Ellis School 24

Bucktail 37, Austin 27

Burgettstown 50, Shenango 48

Burrell 56, Highlands 46

Cedar Crest 65, Lancaster McCaskey 36

Central Valley 63, Rochester 46

Charleroi 58, South Allegheny 23

Chartiers-Houston 47, Our Lady Of Sacred Heart 40

Christopher Dock 34, Calvary Christian 21

Coatesville 77, Avon Grove 37

Cochranton 57, Union City 22

Cornell 49, Brashear 18

Crestwood 64, Williamsport 48

Dallas 48, Old Forge 36

Delco Christian 38, MaST Charter 37

Dunmore 62, West Scranton 27

East Allegheny 69, Brownsville 24

Eden Christian 53, Union Area 49

Elizabeth Forward 68, South Park 58

Forbes Road 27, Northern Bedford 23

Fort Cherry 36, Aliquippa 34

Fort Leboeuf 42, Corry 25

Franklin Regional 70, Indiana 35

Friends Select 50, Morrisville 38

Great Valley 44, Oxford 37

Greater Latrobe 62, Pine-Richland 50

Greencastle Antrim 33, James Buchanan 32

Greensburg Central Catholic 55, Carmichaels 21

Greensburg Salem 56, Laurel Highlands 53

Hamburg 50, Tulpehocken 11

Hampton 64, Plum 36

Hanover 42, Lancaster Christian 10

Harry S. Truman 77, Interboro 48

Hickory 53, Grove City 26

Holy Redeemer 56, Scranton Holy Cross 52

Hughesville 38, Montoursville 35

Imhotep Charter 49, Penn Wood 37

Jeannette 64, Bentworth 41

Juniata 49, Jersey Shore 41

Keystone Oaks 59, Southmoreland 40

Laurel 77, Freedom 34

Leechburg 51, Riverview 46

Linden Hall 51, Belleville Mennonite 41

Lower Moreland 54, Plumstead Christian 34

Mercer 38, Jamestown 33

Methacton 39, Boyertown 31

Minersville 45, Pine Grove 29

Mohawk 73, Ellwood City 34

Mount Lebanon 47, Baldwin 38

Mount Pleasant 52, Derry 39

Nazareth Area 39, Pottsville 28

Neshannock 67, Beaver Falls 36

New Hope-Solebury 50, Bristol 19

North Hills 47, Knoch 40

North Penn 45, Mount St. Joseph 41

Notre Dame-Green Pond 62, Wilson 47

Palisades 36, Saucon Valley 20

Pennsbury 43, Philadelphia Bishop McDevitt 38

Pequea Valley 79, Antietam 52

Peters Township 53, Chartiers Valley 43

Pittsburgh North Catholic 66, Deer Lakes 29

Quaker Valley 40, New Castle 34

Red Lion Christian 38, Blue Mountain Christian 23

Ridgway 40, Port Allegany 30

Sacred Heart 63, West Chester East 56

Salisbury 53, Northern Lehigh 44

Schuylkill Valley 47, Kutztown 30

Serra Catholic 60, California 57

Seton-LaSalle 60, Steel Valley 49

Sewickley Academy 56, St. Joseph 54

Shaler 41, Moon 15

Shikellamy 47, Milton 33

Shipley 76, Academy of the New Church 37

Souderton 53, Abington 36

South Side 54, Waynesburg Central 29

Southern Fulton 55, Chestnut Ridge 47

Southern Lehigh 55, Moravian Academy 35

Spring Grove 40, Shippensburg 33

Springside Chestnut Hill 48, Little Flower 25

St. Basil 67, Villa Joseph Marie 18

Sto-Rox 60, Springdale 10

Trinity 60, Connellsville 44

Tussey Mountain 55, Fannett-Metal 44

Twin Valley 55, Cocalico 33

Unionville 66, Sun Valley 27

Villa Victoria, N.J. 35, Solebury 29

Vincentian Academy 63, Northgate 18

Warrior Run 35, Lewisburg 30

Washington 59, New Brighton 25

West Allegheny 78, Seneca Valley 35

West Chester Henderson 41, Bishop Shanahan 33

West Chester Rustin 36, Kennett 26

West Middlesex 58, Kennedy Catholic 48

Wilmington 43, Franklin 30

Wyoming Seminary 53, Mid Valley 49

Wyomissing 47, Muhlenberg 34

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Blue Ridge vs. Lincoln Leadership, ppd.

Forest Hills vs. Hollidaysburg, ppd.

Pen Argyl vs. Bangor, ppd.< to Jan 19.

Central Cambria vs. Bedford, ppd.< to Dec 15.

Central Mountain vs. Dubois, ppd.< to Dec 16.

Punxsutawney vs. Dubois Central Catholic, ppd.

Bishop Guilfoyle vs. Somerset, ppd.

Penn Cambria vs. Greater Johnstown, ppd.

Bishop Carroll vs. Richland, ppd.

Cambria Heights vs. Westmont Hilltop, ppd.< to Dec 15.

Valley vs. Freeport, ppd.

Imani Christian Academy vs. Propel Andrew Street, ppd.

Stroudsburg vs. Delaware Valley, ppd.

Riverside vs. Lackawanna Trail, ppd.< to Dec 15.

Montrose vs. Tunkhannock, ppd.< to Dec 15.