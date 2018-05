Friday’s 2A prep boys track results

CHARLESTON, Ill. (AP) — Here are Friday’s results in the class AA boys state track and field meet at Eastern Illinois:

IHSA BOYS TRACK & FIELD STATE MEET RESULTS O’Brien Stadium, Eastern Illinois University, Charleston, IL

CLASS 2A

Preliminary Results

Long Jump

Flight No. 1 — 1, Demaje Williams, Chicago (Urban Prep/West), 21-06.00. 2, Jamonny Skinner, Monmouth (M.-Roseville), 21-03.00. 3, Logan Rubin, Salem, 21-00.00. 4, Skylar Bennett, Mt. Zion, 21-00.00. 5, Brendan Meng, Freeburg, 20-00.75. 6, Austin Rauch, Clinton, 19-09.75. 7, Harvey Montgomery, Chicago (Lake View), 18-03.00. –, Maurice Nelson, Chicago (Sullivan), FOUL.

Flight No. 2 — 1, Nyrel Sullivan, Sterling (H.S.), 22-02.50. 2, Jeremy Yoder, Arlington Heights (St. Viator), 21-04.00. 3, Justin Houston, Chicago (Brooks), 21-03.00. 4, Ethan Poston, Metamora, 20-09.50. 5, Isaac Green, Greenville, 20-07.50. 6, David Emuze, Springfield (Southeast), 20-01.75. 7, Lewis Robinson, Kewanee (H.S.), 19-09.75. 8, Jermari Harris, Lombard (Montini), 19-04.50. 9, Kobie Webb, Streator (Twp.), 19-02.25.

Flight No. 3 — 1, Seth Groom, Aurora (Marmion Academy), 23-05.00. 2, Ryan Curington, Chicago (De La Salle), 22-01.25. 3, Alex Saunders, Burbank (St. Laurence), 22-00.50. 4, Carl Williams, Richton Park (Southland College Prep Charter), 22-00.25. 5, Deion McShane, Freeport (H.S.), 21-11.00. 6, Michael Kalusa, Burlington (Central), 21-08.00. 7, Cameron Dawson, Pontiac, 20-11.00. 8, Tre Rathbun, Streator (Twp.), 20-10.75. 9, Zach Taylor, Woodstock (Marian), 19-10.50.