BC-BBN–Leaders

TODAY’S MAJOR LEAGUE LEADERS By The Associated Press NATIONAL LEAGUE

BATTING_Gennett, Cincinnati, .326; Markakis, Atlanta, .324; Almora, Chicago, .319; Suarez, Cincinnati, .317; Kemp, Los Angeles, .316; Freeman, Atlanta, .315; Dickerson, Pittsburgh, .308; Arenado, Colorado, .307; Aguilar, Milwaukee, .302; Martinez, St. Louis, .298.

RUNS_Albies, Atlanta, 73; Blackmon, Colorado, 71; Arenado, Colorado, 63; Hernandez, Philadelphia, 63; Goldschmidt, Arizona, 61; Baez, Chicago, 59; Gennett, Cincinnati, 59; Pham, St. Louis, 59; Freeman, Atlanta, 58; Yelich, Milwaukee, 58.

RBI_Suarez, Cincinnati, 69; Aguilar, Milwaukee, 68; Story, Colorado, 67; Arenado, Colorado, 66; Baez, Chicago, 66; Freeman, Atlanta, 60; Gennett, Cincinnati, 60; Kemp, Los Angeles, 60; Markakis, Atlanta, 60; Rizzo, Chicago, 60.

HITS_Markakis, Atlanta, 118; Albies, Atlanta, 113; Freeman, Atlanta, 112; Gennett, Cincinnati, 112; Castro, Miami, 110; Anderson, Miami, 105; Story, Colorado, 104; Arenado, Colorado, 103; Blackmon, Colorado, 101; Turner, Washington, 101.

DOUBLES_Albies, Atlanta, 29; Markakis, Atlanta, 29; Carpenter, St. Louis, 27; Story, Colorado, 27; Rendon, Washington, 25; Baez, Chicago, 24; Freeman, Atlanta, 24; Hosmer, San Diego, 23; 6 tied at 22.

TRIPLES_KMarte, Arizona, 8; CTaylor, Los Angeles, 8; Baez, Chicago, 6; Nimmo, New York, 6; Contreras, Chicago, 5; Dickerson, Pittsburgh, 5; Hamilton, Cincinnati, 5; Rosario, New York, 5; Story, Colorado, 5; 9 tied at 4.

HOME RUNS_Aguilar, Milwaukee, 24; Arenado, Colorado, 23; Harper, Washington, 23; Muncy, Los Angeles, 22; Goldschmidt, Arizona, 21; Albies, Atlanta, 20; Blackmon, Colorado, 19; Story, Colorado, 19; Suarez, Cincinnati, 19; 3 tied at 18.

STOLEN BASES_SMarte, Pittsburgh, 24; MTaylor, Washington, 24; Inciarte, Atlanta, 23; Hamilton, Cincinnati, 22; Turner, Washington, 22; Baez, Chicago, 18; Cain, Milwaukee, 17; Peraza, Cincinnati, 17; Dyson, Arizona, 16; 3 tied at 14.

PITCHING_Nola, Philadelphia, 12-2; Scherzer, Washington, 12-5; Godley, Arizona, 11-6; Lester, Chicago, 11-2; Mikolas, St. Louis, 10-3; Greinke, Arizona, 9-5; 9 tied at 8.

ERA_deGrom, New York, 1.68; Stripling, Los Angeles, 2.08; Nola, Philadelphia, 2.27; Scherzer, Washington, 2.41; Lester, Chicago, 2.46; Mikolas, St. Louis, 2.65; Foltynewicz, Atlanta, 2.66; Corbin, Arizona, 3.10; Freeland, Colorado, 3.11; Guerra, Milwaukee, 3.23.

STRIKEOUTS_Scherzer, Washington, 182; deGrom, New York, 149; Corbin, Arizona, 146; Nola, Philadelphia, 126; Foltynewicz, Atlanta, 120; Gray, Colorado, 119; Greinke, Arizona, 117; Pivetta, Philadelphia, 113; Velasquez, Philadelphia, 110; 2 tied at 108.