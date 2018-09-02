Local sports scores wrap up

JGVB (2-1, 4-2) defeated Crooksville (0-3): 25-9, 25-10, 25-10
JG Leaders: Abigail Walker 8 kills,
3 aces Kenzie Knellinger 6 kills
Lyndi Slack 5 kills, 9 aces, 9 digs
Josie Babcock 15 digs, 1 ace, Ashlyn Yarger 8 digs, 4 aces, 3 kills, 100% serving Neleah Huston 6 kills, 1 block
Abby Dickson 14 assists, 6 digs, 100% serving
Crooksville Leaders: Rebecca Shouffer 2 kills, 3 digs
Courtney Lones 2 kills
Logan Chamberlin 9 digs
Makayla Wright 1 ace, 3 digs, 3 assists
Alli Theisen 6 digs
Philo defeated West Muskingum by scores of 25-18, 18-25, 25-23, 26-24
Maysville won 3-1
25-15, 25-19, 20-25, 25-18
Paige Webb- 9 Digs and 15 Kills
Kass Rock- 2 blocks, 13 kills
Lauren Pickrell- 13 Digs and 7 Kills
Katlyne Terrill- 31 Assists
Bailee Smith- 28 digs
College:
Hanover:3 (25-22, 25-23, 25-20)
Muskingum: 1 (25-22)
Muskingum: 1 (25-22)
Muskingum: 3 (26-24, 25-15, 25-16)
Ohio Wesleyan: 0
Ohio Wesleyan: 0
Muskingum Men’s Soccer
Pitt-Bradford – 3
Muskingum – 1
Muskingum – 1
Women’s Soccer
Ohio Wesleyan – 4
Ohio Wesleyan – 4
Muskingum – 1