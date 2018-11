2018 Eastern District Football All-Stars

Below is the list of all the players nominated to the All-Eastern District football team. The teams were voted on by select members of the media within the district.

2018 Eastern District Football All-Star Team

Division II – First Team

Offense

Quarterbacks: Alec Sayre, Dover, 6-0, 195, sr.; Luke Fargus, Dresden Tri-Valley, 6-1, 208, sr.

Running Back: Kyler Folkert, Dover, 6-0, 180, sr.

Ends: Ethan Snyder, Dover, 6-1, 185, sr.; Jules Freeman, Dover, 6-2, 170, jr.

Linemen: Jeff Bielski, Dover, 6-1, 200, sr.; Kaden Lawler, Dresden Tri-Valley, 6-0, 200, sr.; Garrett French, Dresden Tri-Valley, 6-1, 240 sr.

Kicker: Jack Deneher, Dover, 6-4, 195, sr.

Defense

Linemen: Owen Poland, Dover, 6-6, 210, sr. ; Austin Ward, Dover, 6-3, 275, sr.; Gyle Bradshaw, Dresden Tri-Valley, 6-0, 195, sr.

Linebackers: Mason Stutzman, Dover, 5-9, 200, sr.; Chase Kendrick, Dresden Tri-Valley, 6-1, 215, sr.

Backs: Ian Sexton, Dover, 6-0, 175, sr.; Cade Sterling, Dresden Tri-Valley, 5-10, 160, sr.

Offensive Player of the Year: Alec Sayre, Dover.

Defensive Player of the Year: Chase Kendrick, Dresden Tri-Valley.

Coach of the Year: Dan Ifft, Dover.

Special Mention

Aiden Fritter, Dresden Tri-Valley; Blayze Taylor, Dresden Tri-Valley; Oshea Williams, Dover.

Division III

First Team

Offense

Quarterbacks: Bridger Cline, Millersburg West Holmes, 5-11, 180, jr.; Baron May, New Philadelphia, 6-2, 190, jr.; Ben Everson, Zanesville, 6-0, 180, jr.

Running Backs: Cale Ogi, Millersburg West Holmes, 6-1, 210, sr.; Caden Mercer, Zanesville Maysville, 6-2, 230, sr.; Julius Murphy, Zanesville, 5-8, 165, jr.

Ends: Shane Jones, Millersburg West Holmes, 6-1, 190, sr.; Sam Zemis, New Philadelphia, 6-1, 185, jr. Jent Joseph, New Philadelphia, 5-10, 150, jr.; Grady Hay, Millersburg West Holmes, 5-11, 170, sr.; Jeremiah Norman, Zanesville, 5-6, 135, jr.

Linemen: Keaton Macaulay, Millersburg West Holmes, 6-3, 275, sr.; Justin Rimer, New Philadelphia, 6-3, 275, so.; Noah Fulp, New Philadelphia, 5-10, 235, sr.; Braden Brock, Zanesville Maysville, 6-4, 270, sr.; Jeremiah Hollins, Zanesville, 6-0, 286, sr.; Antoine Brandon, Zanesville, 6-0, 265, sr.

Kicker: Mark Biltz, Millersburg West Holmes, 5-11, 170, sr.

Defense

Linemen: Kyler Hooper, Zanesville Maysville, 6-2, 295, sr.; Laterrian Cunningham, New Philadelphia, 6-1, 180, sr.; Gabe Howard, Zanesville Maysville, 5-10, 220, sr.; Kaden Mayle, Zanesville, 6-3, 230, jr.; Ike Gilt, Millersburg West Holmes, 6-2, 270, sr.; Ryan O’Donnell, Millersburg West Holmes, 5-6, 170, sr.

Linebackers: Josh Baldridge, Millersburg West Holmes, 6-1, 190, sr.; Carrick Miller, Millersburg West Holmes, 6-0, 190, sr.; Easton Smith, Zanesville Maysville, 5-11, 200, jr.; J.C. Curtis, Zanesville, 5-9, 186, sr.; Zarek Morgan, Zanesville, 5-9, 170, jr.

Backs: Cole Tompkins, Zanesville Maysville, 6-1, 180, sr.; Ethan Evancho, Zanesville Maysville, 6-4, 175, sr.

Punter: Darrick Gibbons, Zanesville, 6-0, 225, sr.

Offensive Player of the Year: Shane Jones, Millersburg West Holmes.

Defensive Player of the Year: Josh Baldridge, Millersburg West Holmes.

Coach of the Year: Zach Gardner, Millersburg West Holmes.

Special Mention

Johnathon Brennan, Zanesville Maysville; Gavin Sheldon, Millersburg West Holmes; Brady Taylor, Millersburg West Holmes; Evan Snyder, Millersburg West Holmes; Gaige Barnett, Zanesville.

Division IV

First Team

Offense

Quarterbacks: Cade Williams, Gnadenhutten Indian Valley, 6-2, 195, sr. ; Kobe Mitchell, Cadiz Harrison Central, 6-1, 160, so.

Running Backs: Caden Hostetler, Gnadenhutten Indian Valley, 5-7, 150, sr.; Tayveon Crawford, Steubenville, 5-11, 195, jr. ; Brady Kolb, St. Clairsville, 6-0, 215, sr.; Tyler West, Cadiz Harrison Central, 5-11, 165, sr.; Trevor Fante, Wintersville Indian Creek, 6-0, 180, jr.

Ends: Trent Valentine, Cambridge, 5-10, 160, sr.; Joseph Clifford, New Concord John Glenn, 6-0, 160, sr.; Ben Larson, New Concord John Glenn, 5-11, 180, sr.; Ashlin Bailey, Duncan Falls Philo, 5-10, 158, jr.; Caden Dalton, Cadiz Harrison Central, 6-1, 170, sr.; Caden Dalton, Cadiz Harrison Central, 6-1, 170, sr.

Linemen: Javon Lyons, St. Clairsville, 6-3, 270, jr.; Keonte Holmes, Steubenville, 6-4, 260, sr. ; Caden Harris, New Concord John Glenn, 6-0, 240, sr.; Hunter Sofka, Cambridge, 5-10, 200, sr.; Kaleb Brown, Steubenville, 5-10, 250, sr.; Chase Espen, St. Clairsville, 6-1, 300, jr.

Kicker: Ian Phillips, Steubenville, 5-7, 145, sr.

Defense

Linemen: Gavin Thompson, New Concord John Glenn, 6-0, 190, sr.; Justice McCamick, St. Clairsville, 6-0, 220, sr.; Kwadre Williams, Steubenville, 6-0, 220, sr.; Logan Wilson, Wintersville Indian Creek, 5-9, 175, sr.; Calob Dalton, Carrollton, 6-4, 194, sr.; Braden Rostad, Gnadenhutten Indian Valley, 6-1, 210, sr.

Linebackers: Eric Stillion, New Concord John Glenn, 5-10, 180, sr.; Garrett Givens, Lisbon Beaver, 6-2, 225, sr.; Kyle Storer, St. Clairsville, 6-0, 160, sr.; Erik Lulla, Steubenville, 6-0, 185, sr.; Tyler Smarrella, Wintersville Indian Creek, 5-10, 190, jr.; Zach Love, Gnadenhutten Indian Valley, 5-9, 165, jr.; Brock Luburgh, Duncan Falls Philo, 5-9, 175, jr.

Backs: Parker Zachrich, New Concord John Glenn, 6-0, 160, sr.; Nick Woodyard, East Liverpool, 6-2, 165, jr.; Dylan Cunningham, Steubenville, 6-0, 160, sr.; Justin Heatherington, St. Clairsville, 6-1, 190, sr.; Aaron Philip, Duncan Falls Philo, 5-11, 136, jr.; Logan Tuttle, Cambridge, 5-7, 155, sr.

Punter: Brady Emerson, New Concord John Glenn, 5-9, 160, jr.

Co-Offensive Players of the Year: Caden Hosteler, Gnadenhutten Indian Valley; Tayveon Crawford, Steubenville.

Defensive Player of the Year: Eric Stillion, New Concord John Glenn.

Coach of the Year: Brett McLean, St. Clairsville.

Second Team

Offense

Quarterbacks: Sam Mazar, Wintersville Indian Creek, 6-0, 175, jr.; Peyton Reed, East Liverpool, 5-9, 170, sr.

Running Backs: Derek Carter, East Liverpool, 5-6, 155, jr.; Garrison Markins, Minerva, 5-8, 150, so.; Wesley Pauley, McConnelsville Morgan, 6-0, 190, sr.

Ends: Reece Perkins, New Concord John Glenn, 6-2, 190, jr.; Timmy Neal, East Liverpool, 6-2, 175, jr.; Craig Bober, St. Clairsville, 6-4, 170, sr.; Matt Mamula, Wintersville Indian Creek, 6-3, 190, sr.

Linemen: Kaz Zubay, East Liverpool, 6-1, 265, jr.; PJ Morris, East Liverpool, 5-10, 235, sr.; Trent Bolek, Wintersville Indian Creek, 6-4, 295, sr.; Harold Tipton, Warsaw River View, 6-2, 226, sr.; Jared Wright, Lisbon Beaver, 5-9, 185, sr.; Trey Delguzzo, St. Clairsville, 6-4, 275, sr.

Kicker: Score Perkins, New Concord John Glenn, 5-8, 170, jr.

Defense

Linemen: Cody Gamble, Cadiz Harrison Central, 6-1, 235, sr.; Jaziah Blackwell, Steubenville, 5-9, 180, sr.; Skylor Wooley, East Liverpool, 6-2, 255, jr.; Kole Aubiel, Uhrichsville Claymont, 5-10, 230, sr.; Eric Jacobs, Warsaw River View, 5-10, 195, sr.; Daniel Wirth, Lisbon Beaver, 6-2, 230, sr.

Linebackers: Aidan Watkins, East Liverpool, 5-9, 220, sr.; Blaize Baker, New Concord John Glenn, 6-0, 200, jr.; Tucker Coultrap, Cadiz Harrison Central, 5-11, 180, jr.; David Tuttell, Steubenville, 6-1, 210, jr. ; Cody Allan, Wintersville Indian Creek, 5-11, 205, sr.; Tanner Myers, Gnadenhutten Indian Valley, 6-1, 175, sr.; Dom Slentz, Minerva, 5-10, 210, sr.

Backs: Noah Wheaton, East Liverpool, 5-8, 160, sr.; Tanner Johnston, Lisbon Beaver, 5-10, 175, so.; David Mellema, St. Clairsville, 5-10, 160, sr.; Shane Zrinyi, Wintersville Indian Creek, 6-1, 175, sr.; Caleb Hostetler, Gnadenhutten Indian Valley, 5-8, 150, sr. ; Braeden Lehigh, Gnadenhutten Indian Valley, 5-10, 165, sr.

Special Mention

JD German, New Concord John Glenn; Cooper Conte, Cambridge; Cooper Kerns, Cambridge; Trevon Jeffrey, Cambridge; Karson Hartrick, Gnadenhutten Indian Valley; Lane Rennard, Gnadenhutten Indian Valley; Kolby Hartrick, Gnadenhutten Indian Valley; Brodey Parsons, Gnadenhutten Indian Valley; Cale McAfee, Cadiz Harrison Central; Payton Taylor, Cadiz Harrison Central; Mark Smith, Cadiz Harrison Central; Andrew Elerick, St. Clairsville; Dustin Carrothers, St. Clairsville; Avery Henry, St. Clairsville; Isaac Myers, St. Clairsville; Clayton Criss, Steubenville; Antoni Demitras, Steubenville; Caleb Mitchell, Steubenville; Brendan Fleming, Wintersville Indian Creek; Richie Gualtiere, Wintersville Indian Creek; Tyler Farrow, Uhrichsville Claymont; Zane Harris, Uhrichsville Claymont; Ian Porco, Uhrichsville Claymont; Hayden McMath, Uhrichsville Claymont; Thomas Zurcher, Uhrichsville Claymont; Derek Moreland, Uhrichsville Claymont; Rees Bowman, Uhrichsville Claymont; Gannon Unger, Warsaw River View; Austin Klein, Warsaw River View; Richard Tipton, Warsaw River View; Bryce Carte, Carrollton; Teagin Mohn, Carrollton; Brady Benner, Carrollton; Ryan Walker, Carrollton; Trevor Boggess, Carrollton; Connor Clark, Carrollton; Connor King, Carrollton; Brandon Daniels, Carrollton; Hunter Adolph, Duncan Falls Philo, 6-0, 182 jr.; Casey Munyan, Duncan Falls Philo; Clayton Cook, McConnelsville Morgan; Colton Young, McConnelsville Morgan; Jalen Moman, East Liverpool; Christian Lerussi, Lisbon Beaver; Hunter Saltsman, Lisbon Beaver; Logan Williams, Minerva; Sawyer Sparks, Minerva; Jimmy Common, Minerva.

Division V

First Team

Offense

Quarterbacks: Davis Black, Byesville Meadowbrook, 6-5, 215, sr.; Cameron Blair, Magnolia Sandy Valley, 6-1, 185, so.; Gabe Tingle, West Lafayette Ridgewood, 5-10, 165, fr.

Running Backs: Cole Porter, Bellaire, 5-10, 170, jr.; Timmy Ferguson, Byesville Meadowbrook, 5-9, 185, jr.; Brendan Obradovich, Magnolia Sandy Valley, 5-6, 165, jr.

Ends: Hunter McCort, Belmont Union Local, 5-10, 160, jr. ; Brodie Kelly, Magnolia Sandy Valley. 6-4, 170, jr.; Connor Kunze, West Lafayette Ridgewood, 6-2, 171, jr.

Linemen: CJ Moore, Byesville Meadowbrook, 6-0, 193, sr.; John Evin, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 237, jr.; Joey Hoepfner, Bellaire, 6-1, 290, sr.; Deandre Pugh, Martins Ferry, 6-5, 310, sr.; Cody Waggoner, Richmond Edison, 5-11, 255, jr.

Kicker: Keith Claxon, West Lafayette Ridgewood, 6-0, 175, sr.

Defense

Linemen: Cole LaRoche, Bellaire, 6-1, 210, sr.; Bryce Kelly, Magnolia Sandy Valley, 6-6, 215, sr.; Zach Prater, West Lafayette Ridgewood, 6-1, 290, so.; Devon Norman, Byesville Meadowbrook, 6-1, 180, sr.

Linebackers: Brady Blattner, Byesville Meaowbrook, 5-10, 195, sr.; Bryce McAfoose, Richmond Edison, 5-11, 165, sr.; Trace Sechrest, Bellaire, 6-0, 205, jr.; Drake Dobson, Martins Ferry, 6-0, 200, sr.; Cameron Woods, Magnolia Sandy Valley, 5-10, 195, sr.; Chase Minet, West Lafayette Ridgewood, 6-0, 187, jr.; Noah Love, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-9, 180, jr.

Backs: Boston Black, Byesville Meadowbrook, 5-10, 145, jr.; Logan Smith, Martins Ferry, 6-5, 185, so.; Demetrius Evans, Magnolia Sandy Valley, 5-8, 155, so.; Kaleb Waggoner, Richmond Edison, 5-8, 140, jr.

Offensive Player of the Year: Davis Black, Byesville Meadowbrook.

Defensive Player of the Year: Brady Blattner, Byesville Meadowbrook.

Coach of the Year: Brian Gamble, Magnolia Sandy Valley.

Second Team

Offense

Quarterbacks: Anthony Sinicropi, Richmond Edison, 5-9, 155, sr.; Cal Kildow, Belmont Union Local, 5-7, 135, sr.; Jake Probst, Martins Ferry, 6-1, 190, jr.

Running Backs: Josef Bailey, Belmont Union Local, 5-5, 160, jr.; Caleb Olson, Martins Ferry, 6-0, 165, jr.; Kaden Smith, West Lafayette Ridgewood, 5-11, 191, jr.; Tristin Tesch, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-9, 160, so.

Ends: Addy Black, Byesville Meadowbrook, 6-4, 165, sr.; Noah Woods, Richmond Edison, 6-0, 170, jr.; Dasyn Hores, Martins Ferry, 6-0, 180, jr.

Linemen: Wyatt Rossiter, Byesville Meadowbrook, 6-3, 261, jr.; Connor Rosen, Bellaire, 6-1, 245, jr.; Wes Woodie, Coshocton, 6-2, 270, sr.; Billy Unger, Coshocton, 6-0, 245, sr.; Jedediah Girard, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-8, 270, sr.

Kicker: Carter Montgomery, Richmond Edison, 5-10, 180, jr.

Defense

Linemen: Chase Nolan, Bellaire, 6-0, 250, jr.; Jaelen Brightwell-Walls, Coshocton, 5-9, 230, sr.

Linebackers: Luke Herron, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-9, 215, jr.; Isiah Lamneck, West Lafayette Ridgewood, 5-10, 160, jr.; Zach Bradford, Coshocton, 6-0, 215, sr.; Garrett Clendenning, Byesville Meadowbrook, 5-9, 156, jr.; Donovan Shrodes, Martins Ferry, 5-11, 190, sr.

Backs: Koleten Smith, West Lafayette Ridgewood, 5-10, 163, jr.; Andrew Kittell, Coshocton, 5-8, 160, sr.

Special Mention

Tyrek Mitchell, Byesville Meadowbrook; Brady Hlad, Byesville Meadowbrook; Levi Littell, Bellaire; Colt Sechrest, Bellaire; Mason Goddard, Martins Ferry; Logan Diloretta, Martins Ferry; Shayne Christian, Rayland Buckeye Local; Hunter Darrah, Rayland Buckeye Local; Ethan Love, Zoarville Tuscarawas Valley; Steven Gilland, Zoarville Tuscarawas Valley; Toby Grossi, Zoarville Tuscarawas Valley; Isaiah Schlegel, Zoarville Tuscarawas Valley; Deontae Brandon, West Lafayette Ridgewood.

Division VI

First Team

Offense

Quarterbacks: Anthony Coggins, Shadyside, 6-0, 157, sr.; Tate Engle, Beverly Fort Frye, 5-9, 180, sr.; Zach Grafton, Old Washington Buckeye Trail, 5-11, 171, sr.; Dawson Ley, Sugarcreek Garaway, 6-0, 190, jr.; Justin Hartzell, Steubenville Catholic Central, 6-3, 195, sr.

Running Backs: Tyler Fisher, Beverly Fort Frye, 5-10, 163, jr.; Connor Banco, Shadyside, 6-2, 197, sr.

Ends: Kelly Hendershot, Shadyside, 6-2, 167, jr.; Cade Hannahs, Barnesville, 5-9, 145, sr.; Isaac Hickman, Old Washington Buckeye Trail, 6-0, 169, jr.; Matthew Mullen, Sugarcreek Garaway, 5-9, 160, jr.

Linemen: Dalton Rice, Sarahsville Shenandoah, 6-0, 240, sr.; Andrew Jobe, Shadyside, 6-1, 202, sr.; Colson Starner, Sugarcreek Garaway, 5-11, 210, jr.; Nate Brothers, Beverly Fort Frye, 5-5, 162, sr.; Jordan Maul, Steubenville Catholic Central, 6-4, 350, sr.

Kicker: Kurtis Neal, Sugarcreek Garaway, 5-11, 145, jr.

Defense

Linemen: Isiah Jones, Beverly Fort Frye, 5-6, 190, jr.; Zack Meade, Barnesville, 5-10, 240, sr.; Jacob Stoll, Steubenville Catholic Central, 6-4, 295, sr.; Ethan Roden, Sugarcreek Garaway, 6-3, 211, sr.

Linebackers: Chase Chicwak, Sarahsville Shenandoah, 6-0, 190, sr.; Brenden Huck, Beverly Fort Frye, 5-10, 165, sr.; Matt Bell, Steubenville Catholic Central, 6-0, 195, sr.; Jacob Visnic, Shadyside, 5-10, 204, so.; Kory Stress, Sugarcreek Garaway, 6-2, 187, sr.; Jack Parry, Old Washington Buckeye Trail, 6-1, 221, jr.; Alex Meade, Barnesville, 6-1, 175, jr.

Backs: Noah Fayak, Steubenville Catholic Central, 5-7, 165, sr.; Tino Kusic, Bridgeport, 6-0, 170, sr.; Gavin Little, Newcomerstown, 5-9, 130, jr.; Kendal Sherman, Sarahsville Shenandoah, 5-8, 180, jr.

Punter: Dylan Hershberger, Sugarcreek Garaway, 5-11, 164, sr.

Offensive Player of the Year: Anthony Coggins, Shadyside.

Defensive Player of the Year: Chase Chicwak, Sarahsville Shenandoah.

Coach of the Year: Eric Huck, Beverly Fort Frye.

Second Team

Offense

Quarterbacks: Tate Dowler, Barnesville, 6-0, 165, sr.; Boone Jones, Sarahsville Shenandoah, 6-2, 195, sr.

Running Backs: Jayden Keeder, Steubenville Catholic Central, 5-7, 175, jr.; Evan Schob, Beverly Fort Frye, 5-7, 202, sr.; Brady Winters, Sugarcreek Garaway, 5-10, 186, sr.

Ends: Brady Schilling, Beverly Fort Frye, 6-1, 175, jr,; Dylan Beaver, Old Washington Buckeye Trail, 6-1, 169, sr,; Sammy Merryman, Shadyside, 6-2, 183, jr.

Linemen: Xavier Herman, Old Washington Buckeye Trail, 5-9, 224, sr.; Isaiah White, Barnesville, 6-1, 260, sr.; Caleb Wengerd, Sugarcreek Garaway, 5-11, 235, so.; Easton Hitchens, Sarahsville Shenandoah, 6-3, 300, jr.; Tanner Brown, Sarahsville Shenandoah, 6-4, 280, sr.

Defense

Linemen: Coltin Meek, Newcomerstown, 5-11, 160, so.; Wyatt Schrader, Shadyside, 6-0, 185, sr.

Linebackers: Dylan Hart, Beverly Fort Frye, 5-10, 187, so.; Wyatt Reiman, Shadyside, 5-9, 161, fr.; Owen Oliver, Barnesville, 5-9, 165, jr.; Chase Bryant, Newcomerstown, 6-0, 170, jr.; Dom Argentine, Steubenville Catholic Central, 6-1, 215, sr.

Backs: Cade Denius, Sarahsville Shenandoah, 5-7, 145, so.; Collin Holmes, Shadyside, 5-8, 163, sr.; Anthony Fallon, Steubenville Catholic Central, 5-10, 160, sr.; Holden Yoder, Sugarcreek Garaway, 6-0, 176, sr.

Special Mention

Ethan Wiley, Sarahsville Shenandoah; Tyler King, Old Washington Buckeye Trail; Joey Bridgeman, Old Washington Buckeye Trail; Ayden Hannahs, Barnesville; Justin Jackson, Barnesville; Gavin Weaver, Newcomerstown; Trenton Newkirk, Newcomerstown; Chandler Rodgers, Bridgeport; Mason Kuneff, Bridgeport; Jaylon Addison, Bridgeport; Ryan Cain, Shadyside; Caleb Davs, Shadyside; Jakob Klug, Shadyside; Rhys Francis, Shadyside; Austin Price, Shadyside; Jordan Joseph, Shadyside; Zak Merryman, Shadyside; Ian Falcione, Shadyside; Caden Fryman, Beverly Fort Frye; Braden Medley, Beverly Fort Frye; Draeden Turner: Beverly Fort Frye; Colby Sleek, Beverly Fort Frye; Garrett Hershberger, Sugarcreek Garaway.

Division VII

First Team

Offense

Quarterbacks: Alex Price, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 5-11, 165, jr.; Derk Hutchison, Malvern, 6-0, 180, so.

Running Backs: Adam Moser, Malvern, 5-8, 165, so.; Drew Ivey, Caldwell, 5-11, 188, sr.; Michael Johnson, Hannibal River, 5-10, 150, so.; Carter Dosch, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-8, 160, sr.; Jerrod Willoughby, Strasburg-Franklin, 6-0, 155, sr.

Ends: Antony Fragasse, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 5-8, 160, sr.; Reece Blanchard, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 5-11, 150, sr.; Nick Losco, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-1, 165, jr.; Zach Stackhouse, Toronto, 6-2, 173, jr.

Linemen: Brenden Saling, Caldwell, 6-4, 265, sr.; Heath Rosen, Hannibal River, 5-9, 200, jr.; Dylan Mowery, Malvern, 6-5, 295, sr.; Paul Buss, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 5-10, 215, jr.; Logan Ueltschy, Strasburg-Franklin, 6-0, 250, sr.; Dalton Proctor, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-0, 245, jr.

Defense

Linemen: Matt Applegate, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-3, 225, sr.; Isaac Miller, Toronto, 6-0, 176, jr.; Garet Cramer, Woodsfield Monroe Central, 5-10, 275, so.; Cordell Tingler, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 6-1, 240, sr.; Sam Earl, Malvern, 5-11, 210, sr.; Anthony Fredericks, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 6-0, 190, sr.; Joey Schaar, Bowerston Conotton Valley, 6-4, 300, sr.

Linebackers: Dalton Wheeler, Caldwell, 5-8, 160, sr.; Trent Wright, Toronto, 6-2, 205, sr.; Tristan Thomas, Toronto, 5-10, 185, jr.; Carter Dennis, Hannibal River, 5-10, 165, so.; Ryan Dick, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 6-0, 185, so.; Marcus Browning, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-1, 180, jr.

Backs: Frank Fulton, Toronto, 6-1, 187, jr.; Matt Lang, New Matamoras Frontier, 6-0, 165, sr.; Kenneth Martin, Malvern, 5-11, 165, jr.

Offensive Player of the Year: Carter Dosch, Zanesville Bishop Rosecrans.

Defensive Player of the Year: Carter Dennis, Hannibal River.

Coach of the Year; Casey Cummings, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic.

Special Mention

Michael Bradley, Caldwell; Dawison Moore, Caldwell; Caden Moore, Caldwell; Nata Karaffa, Toronto; Owen Hartshorn, Woodsfield Monroe Central; Malachi Rose-Burton, Woodsfield Monroe Central; Alex Kilburn, Woodsfield Monroe Central; Dakota Phillips, Beallsville; Mathen Decker, Beallsville; Hunter Dennis, Hannibal River; Kaine McLeod, Hannibal River; Logan Brookover, New Matamoras Frontier; Joel Lewis, New Matamoras Frontier; Baltazar Miguel, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic; John Clore, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic; Jake Miller, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic; Ben Martin, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic; Cade Renicker, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic; Braden Caldwell, Bowerston Conotton Valley; Mikey Cottis, Bowerston Conotton Valley; Jimmy McGill, Bowerston Conotton Valley; Matt Caldwell Bowerston Conotton Valley; Kris Hostler, Bowerston Conotton Valley; Kape Shupbach, Strasburg-Franklin; Zach Chaney, Strasburg-Franklin; Alex Skinner, Malvern; Jacob Cox, Malvern; Jaden Goldsworthy, Malvern; Hunter Worstall, Malvern; Bryson White, Malvern.