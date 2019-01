Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Buchtel 41, Akr. East 29

Akr. Ellet 53, Akr. North 21

Akr. Kenmore-Garfield 52, Akr. Firestone 34

Albany Alexander 85, Bidwell River Valley 41

Alliance 37, Akr. Coventry 28

Athens 44, Wellston 28

Barnesville 46, Byesville Meadowbrook 44

Beallsville 61, Sarahsville Shenandoah 34

Beechwood, Ky. 57, Cin. Seven Hills 54

Bellaire 63, Cadiz Harrison Cent. 44

Belmont Union Local 48, St. Clairsville 41

Beloit W. Branch 61, Garrettsville Garfield 25

Berlin Center Western Reserve 73, New Middletown Spring. 41

Canal Winchester 37, Cols. Eastmoor 35

Carlisle 63, Reading 30

Centerville 70, Mt. Notre Dame 56

Chardon 38, Geneva 28

Chesapeake 54, Willow Wood Symmes Valley 32

Cin. Anderson 42, Cin. McNicholas 39, OT

Cin. Colerain 58, Seton 55

Cin. Indian Hill 64, New Richmond 24

Cin. Mercy-McAuley 74, Loveland 38

Cin. Withrow 57, Cin. Taft 55

Cle. Max Hayes 48, Brooklyn 42

Coal Grove Dawson-Bryant 73, Lincoln County, W.Va. 48

Cols. Grandview Hts. 45, Milford Center Fairbanks 30

Columbiana 67, Wellsville 23

Cortland Maplewood 63, Heartland Christian 24

Crestline 48, Galion 44

Day. Carroll 56, Tipp City Tippecanoe 39

Day. Dunbar 67, Day. Meadowdale 13

Day. Oakwood 60, Vandalia Butler 57, 2OT

Day. Stivers 44, Day. Belmont 13

Dover 54, New Concord John Glenn 49

E. Palestine 44, Leetonia 20

Eastlake N. 55, Cle. Hts. 54

Elyria Open Door 51, Akr. Elms 29

Fairfield 61, Cin. NW 32

Fairfield Christian 68, Zanesville 21

Garfield Hts. Trinity 54, Warren JFK 51

Genoa Area 54, Tol. Woodward 8

Georgetown 42, Bethel-Tate 33

Glouster Trimble 52, Wahama, W.Va. 28

Goshen 51, Lynchburg-Clay 50

Green 57, Norton 48

Hamilton 45, Hamilton Ross 41

Hamler Patrick Henry 49, Bloomdale Elmwood 34

Hannibal River 54, Shadyside 48

Harrod Allen E. 66, Lima Perry 22

Haviland Wayne Trace 44, Lima Cent. Cath. 25

Hubbard 48, Girard 39

Kettering Alter 48, Day. Chaminade Julienne 34

Kinsman Badger 52, Burton Berkshire 45

Kirtland 64, Willoughby S. 30

Lees Creek E. Clinton 40, Batavia Clermont NE 30

Leesburg Fairfield 61, Cin. NW 32

Legacy Christian 52, Clarksville Clinton-Massie 24

Lisbon Beaver 90, Richmond Edison 27

Logan 56, Heath 45

Lucasville Valley 67, Manchester 55

Magnolia Sandy Valley 77, Bowerston Conotton Valley 30

Mansfield Christian 51, Powell Village Academy 35

Martins Ferry 60, Bridgeport 30

Mayfield 49, Brecksville-Broadview Hts. 33

McArthur Vinton County 47, Pomeroy Meigs 38

McDermott Scioto NW 43, Portsmouth 30

McDonald 46, Mineral Ridge 18

Miamisburg 52, Riverside Stebbins 28

Milton-Union 48, Greenville 33

Mt. Victory Ridgemont 60, N. Lewisburg Triad 45

N. Jackson Jackson-Milton 40, Atwater Waterloo 30

N. Ridgeville 56, Cle. VASJ 46

N. Ridgeville Lake Ridge 41, Ashland Mapleton 36

Nelsonville-York 44, Lancaster 38

Newark Cath. 50, Newark Licking Valley 38

Newbury 74, Wickliffe 69, 3OT

Niles McKinley 54, Jefferson Area 43

Oak Hill 69, Ironton Rock Hill 22

Painesville Riverside 30, Painesville Harvey 28

Paulding 64, Defiance Ayersville 54

Pemberville Eastwood 62, Van Buren 41

Philo 56, Johnstown Northridge 28

Poland Seminary 57, Canfield S. Range 43

Proctorville Fairland 67, S. Point 42

Ravenna 59, Tallmadge 57

Reedsville Eastern 34, Belpre 29

Sardinia Eastern Brown 73, Fayetteville-Perry 26

Seaman N. Adams 81, W. Union 42

Seneca, Pa. 46, Conneaut 26

Southeastern 62, Latham Western 54

Sparta Highland 47, Johnstown-Monroe 41

Spring. Cath. Cent. 44, Yellow Springs 36

Spring. Kenton Ridge 63, Clayton Northmont 54

Spring. NW 36, St. Paris Graham 29

Stewart Federal Hocking 58, Crown City S. Gallia 39

Struthers 58, Cortland Lakeview 30

Tiffin Columbian 72, Fremont Ross 67

Tol. Whitmer 45, Defiance 39

Washington C.H. 46, Hillsboro 33

Washington C.H. Miami Trace 54, Minford 45

Waverly 53, Jackson 26

Wheelersburg 51, Ironton 46

Windham 43, Mogadore 30

Wintersville Indian Creek 71, Rayland Buckeye 40

Zoarville Tuscarawas Valley 48, Minerva 29

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Beaver Eastern vs. Ironton St. Joseph, ccd.

Camden Preble Shawnee vs. Waynesville, ppd. to Jan 14th.

Cin. Country Day vs. Hamilton New Miami, ppd. to Jan 14th.

Cin. Summit Country Day vs. St. Bernard-Elmwood Place, ppd. to Jan 14th.

Cin. Wyoming vs. N. Bend (Cleves) Taylor, ppd. to Jan 14th.

Kings Mills Kings vs. Milford, ppd. to Jan 14th.

Monroe vs. Kings Mills Kings, ppd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/