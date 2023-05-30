First Team All MVL Softball Awards
SOFTBALL ALL MVL BIG SCHOOL FIRST TEAM
|1
|BROOKLYN FERRELL *
|12
|PHILO
|2
|SYDNEY MARSHALL *
|11
|JOHN GLENN
|3
|ALIVIA BOOTHE *
|11
|JOHN GLENN
|4
|RAEGAN SMITH *
|12
|TRI – VALLEY
|5
|CORA HALL *
|10
|SHERIDAN
|6
|AVERY MUELLER *
|11
|SHERIDAN
|7
|HANNAH BENDLE
|12
|JOHN GLENN
|8
|RAELEE MCPEAK
|11
|RIVER VIEW
|9
|KASSYDI HARRIS
|11
|PHILO
|10
|AYVEN JOHNSON
|10
|MAYSVILLE
|11
|FALON WOLFORD
|12
|TRI – VALLEY
SOFTBALL ALL MVL SMALL SCHOOL FIRST TEAM
|1
|JORDY VARGESON
|9
|MEADOWBROOK
|2
|GRACIE SETTLES
|12
|WEST MUSKINGUM
|3
|ZOIE SETTLES
|12
|WEST MUSKINGUM
|4
|RYLEE CHAMBERLIN
|10
|CROOKSVILLE
|5
|GRACIE PECK
|11
|CROOKSVILLE
|6
|SORAYA TAYLOR
|12
|NEW LEXINGTON
|7
|JAYDEN ALLEN
|12
|NEW LEXINGTON
|8
|JORJA BURKHART
|9
|NEW LEXINGTON
|9
|JAELI TIEDT
|10
|COSHOCTON
|10
|DESTINY FRYE
|12
|COSHOCTON
|11
|MADDIE MAY
|12
|MEADOWBROOK
|12
|ALEX COMBS
|10
|MEADOWBROOK
|13
|CASSIDY HERDMAN
|12
|MORGAN