First Team All MVL Softball Awards

Dylan Kerns,
Softball

SOFTBALL ALL MVL BIG SCHOOL FIRST TEAM

 

1 BROOKLYN FERRELL  * 12 PHILO
2 SYDNEY MARSHALL  * 11 JOHN GLENN
3 ALIVIA BOOTHE         * 11 JOHN GLENN
4 RAEGAN SMITH         * 12 TRI – VALLEY
5 CORA HALL                 * 10 SHERIDAN
6 AVERY MUELLER       * 11 SHERIDAN
7 HANNAH BENDLE 12 JOHN GLENN
8 RAELEE MCPEAK 11 RIVER VIEW
9 KASSYDI HARRIS 11 PHILO
10 AYVEN JOHNSON 10 MAYSVILLE
11 FALON WOLFORD 12 TRI – VALLEY

 

SOFTBALL ALL MVL SMALL SCHOOL FIRST TEAM

 

1 JORDY VARGESON 9 MEADOWBROOK
2 GRACIE SETTLES 12 WEST MUSKINGUM
3 ZOIE SETTLES 12 WEST MUSKINGUM
4 RYLEE CHAMBERLIN 10 CROOKSVILLE
5 GRACIE PECK 11 CROOKSVILLE
6 SORAYA TAYLOR 12 NEW LEXINGTON
7 JAYDEN ALLEN 12 NEW LEXINGTON
8 JORJA BURKHART 9 NEW LEXINGTON
9 JAELI TIEDT 10 COSHOCTON
10 DESTINY FRYE 12 COSHOCTON
11 MADDIE MAY 12 MEADOWBROOK
12 ALEX COMBS 10 MEADOWBROOK
13 CASSIDY HERDMAN 12 MORGAN
Categories: Local Sports

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