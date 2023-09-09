Local Scores 9/9

Dylan Kerns,
Sports

FOOTBALL:

OHIO STATE 35
YOUNGSTOWN STATE 7

MUSKINGUM 27
OTTERBEIN 14

 

BOYS SOCCER:

TRI-VALLEY 1
JOHNSTOWN MONROE 0

WEST MUSKINGUM 5
SANDY VALLEY 0

ATHENS 8
ZANESVILLE 0

PHILO 2
LAKEWOOD 2

ALEXANDER 6
NEW LEXINGTON 0

 

GIRLS SOCCER:

ZANESVILLE 12
CAMBRIDGE 0

WEST MUSKINGUM 6
SANDY VALLEY 2

ALEXANDER 9
NEW LEXINGTON 1

JOHNSTOWN-MONROE 8
MAYSVILLE 0

JONATHAN ALDER 1
JOHN GLENN 0

 

VOLLEYBALL:

SHERIDAN 2
LICKING HEIGHTS 1

SHERIDAN 2
BISHOP HARTLEY 1

PICKERINGTON CENTRAL 2
SHERIDAN 0

NEWCOMERSTOWN 3
WEST MUSKINGUM 1

NEW LEXINGTON 3
CANAL WINCHESTER 1

JOHN GLENN 3
LOGAN 1

 

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