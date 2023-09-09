Local Scores 9/9
FOOTBALL:
OHIO STATE 35
YOUNGSTOWN STATE 7
MUSKINGUM 27
OTTERBEIN 14
BOYS SOCCER:
TRI-VALLEY 1
JOHNSTOWN MONROE 0
WEST MUSKINGUM 5
SANDY VALLEY 0
ATHENS 8
ZANESVILLE 0
PHILO 2
LAKEWOOD 2
ALEXANDER 6
NEW LEXINGTON 0
GIRLS SOCCER:
ZANESVILLE 12
CAMBRIDGE 0
WEST MUSKINGUM 6
SANDY VALLEY 2
ALEXANDER 9
NEW LEXINGTON 1
JOHNSTOWN-MONROE 8
MAYSVILLE 0
JONATHAN ALDER 1
JOHN GLENN 0
VOLLEYBALL:
SHERIDAN 2
LICKING HEIGHTS 1
SHERIDAN 2
BISHOP HARTLEY 1
PICKERINGTON CENTRAL 2
SHERIDAN 0
NEWCOMERSTOWN 3
WEST MUSKINGUM 1
NEW LEXINGTON 3
CANAL WINCHESTER 1
JOHN GLENN 3
LOGAN 1