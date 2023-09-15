Local Scores 9/14

Dylan Kerns,
Sports

BOYS SOCCER:

LAKEWOOD 2
SHERIDAN 2

Freshmen Kasen Miller and Ike Kausek scored the goals for the Generals.

MARIETTA 12
MORGAN 1

WATKINS MEMORIAL 1
ZANESVILLE 0

WEST MUSKINGUM 5
NEW LEXINGTON 1

TUSKY VALLEY 2
COSHOCTON 0

 

GIRLS SOCCER:

WEST MUSKINGUM 7
NEW LEXINGTON 0

JOHN GLENN 3
MAYSVILLE 0

RIVER VIEW 12
MORGAN 0

SHERIDAN 2
COSHOCTON 0

 

VOLLEYBALL:

SHERIDAN 3
COSHOCTON 0

(25-21, 25-21, 25-15)

WEST MUSKINGUM 3
MAYSVILLE 1

JOHN GLENN 3
CROOKSVILLE 0

(25-13, 25-11, 25-13)

TRI-VALLEY 3
MORGAN 0

NEW LEXINGTON 3
RIVER VIEW 1

MEADOWBROOK 3
PHILO 0

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