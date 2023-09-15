Local Scores 9/14
BOYS SOCCER:
LAKEWOOD 2
SHERIDAN 2
Freshmen Kasen Miller and Ike Kausek scored the goals for the Generals.
MARIETTA 12
MORGAN 1
WATKINS MEMORIAL 1
ZANESVILLE 0
WEST MUSKINGUM 5
NEW LEXINGTON 1
TUSKY VALLEY 2
COSHOCTON 0
GIRLS SOCCER:
WEST MUSKINGUM 7
NEW LEXINGTON 0
JOHN GLENN 3
MAYSVILLE 0
RIVER VIEW 12
MORGAN 0
SHERIDAN 2
COSHOCTON 0
VOLLEYBALL:
SHERIDAN 3
COSHOCTON 0
(25-21, 25-21, 25-15)
WEST MUSKINGUM 3
MAYSVILLE 1
JOHN GLENN 3
CROOKSVILLE 0
(25-13, 25-11, 25-13)
TRI-VALLEY 3
MORGAN 0
NEW LEXINGTON 3
RIVER VIEW 1
MEADOWBROOK 3
PHILO 0