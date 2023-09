Local Scores 9/26

BOYS SOCCER:

MORGAN 7

NEW LEXINGTON 1

JOHN GLENN 7

WEST MUSKINGUM 1

Will Nickolozakes scores a hat trick in the win for John Glenn,

COSHOCTON 1

PHILO 0

MAYSVILLE 5

SHERIDAN 0

RIVER VIEW 5

TRI-VALLEY 0

VOLLEYBALL:

MEADOWBROOK 3

WEST MUSKINGUM 0

TRI-VALLEY 3

JOHN GLENN 2

SHERIDAN 3

MAYSVILLE 0

NEW LEXINGTON 3

COSHOCTON 0

HEATH 3

NORTHRIDGE 2