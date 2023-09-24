Saturday Scores 9/23

Dylan Kerns,
Capture

COLLEGE FOOTBALL:

OHIO STATE 17
NOTRE DAME 14

MOUNT UNION 74
MUSKINGUM 7

 

HIGH SCHOOL FOOTBALL:

BISHOP ROSECRANS 46
FISHER CATHOLIC 27

 

BOYS SOCCER:

TRI-VALLEY 5
DOVER 1

ALEXANDER 1
MORGAN 0

NEW LEXINGTON 11
SHENANDOAH 0

 

GIRLS SOCCER:

SHERIDAN 9
NEW LEXINGTON 0

JOHNSTOWN-MONROE 5
WEST MUSKINGUM 4

DOVER 3
TRI-VALLEY 1

PHILO 0
ATHENS 0

 

VOLLEYBALL:

MEADOWBROOK 2
DOVER 0

MEADOWBROOK 2
PERRY 0

TRI-VALLEY 3
GRANVILLE 2

PHILO 3
WEST HOLMES 1

LOGAN 3
NEW LEXINGTON 2

MARIETTA 3
MORGAN 0

NELSONVILLE YORK 3
CROOKSVILLE 0

PICKERINGTON CENTRAL 3
HEATH 0

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