Saturday Scores 9/23
COLLEGE FOOTBALL:
OHIO STATE 17
NOTRE DAME 14
MOUNT UNION 74
MUSKINGUM 7
HIGH SCHOOL FOOTBALL:
BISHOP ROSECRANS 46
FISHER CATHOLIC 27
BOYS SOCCER:
TRI-VALLEY 5
DOVER 1
ALEXANDER 1
MORGAN 0
NEW LEXINGTON 11
SHENANDOAH 0
GIRLS SOCCER:
SHERIDAN 9
NEW LEXINGTON 0
JOHNSTOWN-MONROE 5
WEST MUSKINGUM 4
DOVER 3
TRI-VALLEY 1
PHILO 0
ATHENS 0
VOLLEYBALL:
MEADOWBROOK 2
DOVER 0
MEADOWBROOK 2
PERRY 0
TRI-VALLEY 3
GRANVILLE 2
PHILO 3
WEST HOLMES 1
LOGAN 3
NEW LEXINGTON 2
MARIETTA 3
MORGAN 0
NELSONVILLE YORK 3
CROOKSVILLE 0
PICKERINGTON CENTRAL 3
HEATH 0