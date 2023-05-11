Sectional Softball, Local Baseball Scores

Dylan Kerns,
Softball

SOFTBALL (SECTIONALS)

JOHN GLENN 4
CAMBRIDGE 0

WEST MUSKINGUM 8
WEST HOLMES 6

Lady Tornadoes win first sectional title 1980.

MORGAN 10
RIVER VIEW 0

OLENTANGY 6
TRI-VALLEY 5

SHERIDAN 11
GALLIA ACADEMY 3

INDIAN VALLEY 13
PHILO 3

DOVER 16
MAYSVILLE 0

FAIRLAND 4
NEW LEXINGTON 0

SHENANDOAH 2
TORONTO 0

BASEBALL

SHERIDAN 15
WESTFALL 10

MEADOWBROOK 6
JOHN GLENN 2

CROOKSVILLE 7
MAYSVILLE 3

ROSECRANS 9
WEST MUSKINGUM 8

HEATH 6
NEW LEXINGTON 4

NORTHRIDGE 5
ZANESVILLE 4

Categories: Local Sports

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