Sectional Softball, Local Baseball Scores
SOFTBALL (SECTIONALS)
JOHN GLENN 4
CAMBRIDGE 0
WEST MUSKINGUM 8
WEST HOLMES 6
Lady Tornadoes win first sectional title 1980.
MORGAN 10
RIVER VIEW 0
OLENTANGY 6
TRI-VALLEY 5
SHERIDAN 11
GALLIA ACADEMY 3
INDIAN VALLEY 13
PHILO 3
DOVER 16
MAYSVILLE 0
FAIRLAND 4
NEW LEXINGTON 0
SHENANDOAH 2
TORONTO 0
BASEBALL
SHERIDAN 15
WESTFALL 10
MEADOWBROOK 6
JOHN GLENN 2
CROOKSVILLE 7
MAYSVILLE 3
ROSECRANS 9
WEST MUSKINGUM 8
HEATH 6
NEW LEXINGTON 4
NORTHRIDGE 5
ZANESVILLE 4