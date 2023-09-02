Week 3 Fink’s Friday Night Blitz Scoreboard
MVL SCORES:
PHILO: 34
MORGAN: 13
JOHN GLENN: 14
NEW LEXINGTON: 13
CLINTON MASSIE: 24
TRI-VALLEY : 14
TUSLAW: 40
RIVER VIEW: 6
CROOKSVILLE: 47
BERNE UNION: 14
This win marks the 500th win in program history for the Ceramics
GARAWAY:28
WEST MUSKINGUM: 0
Tornadoes drop to 2-1 on the season
SHERIDAN: 41
LOGAN: 10
MAYSVILLE: 48
COSHOCTON: 13
MEADOWBROOK: 60
CAMBRIDGE: 35
NON-MVL SCORES:
ST. CLAIRSVILLE: 48
ZANESVILLE: 7
COLUMBUS ACADEMY: 40
NEWARK CATHOLIC:0
GRANVILLE: 31
JOHNSTOWN MONROE: 0
CALDWELL: 49
WELLSVILLE: 7
MARION HARDING: 34
NEWARK: 14
HEATH: 38
NORWAYNE: 25
WATERFORD: 24
SHENANDOAH: 22
EAST: 27
MILLER: 20
LINK TO SHOW: https://www.youtube.com/watch?v=5bYr5MLC410&t=3s&pp=ygUNd2hpeiBjcmVhdGl2ZQ%3D%3D