Week 3 Fink’s Friday Night Blitz Scoreboard

Dylan Kerns,
Fink's Friday Night Blitz Week 12

MVL SCORES:

PHILO: 34
MORGAN: 13

JOHN GLENN: 14
NEW LEXINGTON: 13

CLINTON MASSIE: 24
TRI-VALLEY : 14

TUSLAW: 40
RIVER VIEW: 6

CROOKSVILLE: 47
BERNE UNION: 14
This win marks the 500th win in program history for the Ceramics

GARAWAY:28
WEST MUSKINGUM: 0
Tornadoes drop to 2-1 on the season

SHERIDAN: 41
LOGAN: 10

MAYSVILLE: 48
COSHOCTON: 13

MEADOWBROOK: 60
CAMBRIDGE: 35

 

NON-MVL SCORES:

ST. CLAIRSVILLE: 48
ZANESVILLE: 7

COLUMBUS ACADEMY: 40
NEWARK CATHOLIC:0

GRANVILLE: 31
JOHNSTOWN MONROE: 0

CALDWELL: 49
WELLSVILLE: 7

MARION HARDING: 34
NEWARK: 14

HEATH: 38
NORWAYNE: 25

WATERFORD: 24
SHENANDOAH: 22

EAST: 27
MILLER: 20

 

LINK TO SHOW: https://www.youtube.com/watch?v=5bYr5MLC410&t=3s&pp=ygUNd2hpeiBjcmVhdGl2ZQ%3D%3D

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