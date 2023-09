Week 3 Fink’s Friday Night Blitz Scoreboard

MVL SCORES:

PHILO: 34

MORGAN: 13

JOHN GLENN: 14

NEW LEXINGTON: 13

CLINTON MASSIE: 24

TRI-VALLEY : 14

TUSLAW: 40

RIVER VIEW: 6

CROOKSVILLE: 47

BERNE UNION: 14

This win marks the 500th win in program history for the Ceramics

GARAWAY:28

WEST MUSKINGUM: 0

Tornadoes drop to 2-1 on the season

SHERIDAN: 41

LOGAN: 10

MAYSVILLE: 48

COSHOCTON: 13

MEADOWBROOK: 60

CAMBRIDGE: 35

NON-MVL SCORES:

ST. CLAIRSVILLE: 48

ZANESVILLE: 7

COLUMBUS ACADEMY: 40

NEWARK CATHOLIC:0

GRANVILLE: 31

JOHNSTOWN MONROE: 0

CALDWELL: 49

WELLSVILLE: 7

MARION HARDING: 34

NEWARK: 14

HEATH: 38

NORWAYNE: 25

WATERFORD: 24

SHENANDOAH: 22

EAST: 27

MILLER: 20

LINK TO SHOW: https://www.youtube.com/watch?v=5bYr5MLC410&t=3s&pp=ygUNd2hpeiBjcmVhdGl2ZQ%3D%3D