Week 7 Finks Friday Night Blitz Scoreboard

MVL:

JOHN GLENN 10

MAYSVILLE 7

Will Nicolozakes kicked a game winning 41-yard field goal.

MORGAN 35

NEW LEXINGTON 28

SHERIDAN 33

PHILO 0

WEST MUSKINGUM 48

CROOKSVILLE 0

TRI-VALLEY 59

RIVER VIEW 0

COSHOCTON 55

MEADOWBROOK 22

Redskins win first game of the season.

NON-MVL:

LICKING HEIGHTS 35

ZANESVILLE 7

FAIRFIELD CHRISTIAN 61

ROSECRANS 58

HEATH 21

UTICA 14

GRANVILLE 43

LINDEN-MCKINLEY 0

LOGAN 17

MARIETTA 0

MONROE CENTRAL 34

SHENENDOAH 26

MILLER 43

FISHER CATHOLIC 20

UNION LOCAL 44

CAMBRIDGE 14

BARNESVILLE 41

CALDWELL 7

REYNOLDSBURG 35

NEWARK 21