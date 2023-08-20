Local Scores 8/19

Dylan Kerns,
Img 3629

BOYS SOCCER:

MAYSVILLE 4

ZANESVILLE 1

Wyatt Mynes and Drew Daniels had two goals each. Maysville improves to 3-0.

AMANDA-CLEARCREEK 5
NEW LEXINGTON 0

LIBERTY UNION 2
SHERIDAN 0

ASHLAND 4
RIVER VIEW 2

 

GIRLS SOCCER:

AMANDA-CLEARCREEK 7
NEW LEXINGTON 0

SHERIDAN 3
LIBERTY UNION 1

RIVER VIEW 8
MINERVA 0

FAIRFIELD UNION 7
TRI-VALLEY 1

COSHOCTON 2
RIDGEWOOD 1

WEST HOLMES 6
ZANESVILLE 1

Riley McCuen scored the lone Zanesville goal.

 

VOLLEYBALL:

MAYSVILLE 2
CROOKSVILLE 1

MAYSVILLE 2
ROSECRANS 0

CROOKSVILLE 2
ROSECRANS 0

FAIRFIELD UNION 2
WEST MUSKINGUM 0

LAKEWOOD 2
WEST MUSKINGUM 0

NEW PHILADELPHIA 3
JOHN GLENN 2

NEW LEXINGTON 3
ALEXANDER 0

LOUDENVILLE 3
TRI-VALLEY 2

MEADOWBROOK 3
HEATH 0

25-14, 25-9, 25-13 set scores. Meadowbrook starts the year strong after a final four season last year.

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