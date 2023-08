Local Scores 8/19

BOYS SOCCER:

MAYSVILLE 4

ZANESVILLE 1

Wyatt Mynes and Drew Daniels had two goals each. Maysville improves to 3-0.

AMANDA-CLEARCREEK 5

NEW LEXINGTON 0

LIBERTY UNION 2

SHERIDAN 0

ASHLAND 4

RIVER VIEW 2

GIRLS SOCCER:

AMANDA-CLEARCREEK 7

NEW LEXINGTON 0

SHERIDAN 3

LIBERTY UNION 1

RIVER VIEW 8

MINERVA 0

FAIRFIELD UNION 7

TRI-VALLEY 1

COSHOCTON 2

RIDGEWOOD 1

WEST HOLMES 6

ZANESVILLE 1

Riley McCuen scored the lone Zanesville goal.

VOLLEYBALL:

MAYSVILLE 2

CROOKSVILLE 1

MAYSVILLE 2

ROSECRANS 0

CROOKSVILLE 2

ROSECRANS 0

FAIRFIELD UNION 2

WEST MUSKINGUM 0

LAKEWOOD 2

WEST MUSKINGUM 0

NEW PHILADELPHIA 3

JOHN GLENN 2

NEW LEXINGTON 3

ALEXANDER 0

LOUDENVILLE 3

TRI-VALLEY 2

MEADOWBROOK 3

HEATH 0

25-14, 25-9, 25-13 set scores. Meadowbrook starts the year strong after a final four season last year.