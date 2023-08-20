Local Scores 8/19
BOYS SOCCER:
MAYSVILLE 4
ZANESVILLE 1
Wyatt Mynes and Drew Daniels had two goals each. Maysville improves to 3-0.
AMANDA-CLEARCREEK 5
NEW LEXINGTON 0
LIBERTY UNION 2
SHERIDAN 0
ASHLAND 4
RIVER VIEW 2
GIRLS SOCCER:
AMANDA-CLEARCREEK 7
NEW LEXINGTON 0
SHERIDAN 3
LIBERTY UNION 1
RIVER VIEW 8
MINERVA 0
FAIRFIELD UNION 7
TRI-VALLEY 1
COSHOCTON 2
RIDGEWOOD 1
WEST HOLMES 6
ZANESVILLE 1
Riley McCuen scored the lone Zanesville goal.
VOLLEYBALL:
MAYSVILLE 2
CROOKSVILLE 1
MAYSVILLE 2
ROSECRANS 0
CROOKSVILLE 2
ROSECRANS 0
FAIRFIELD UNION 2
WEST MUSKINGUM 0
LAKEWOOD 2
WEST MUSKINGUM 0
NEW PHILADELPHIA 3
JOHN GLENN 2
NEW LEXINGTON 3
ALEXANDER 0
LOUDENVILLE 3
TRI-VALLEY 2
MEADOWBROOK 3
HEATH 0
25-14, 25-9, 25-13 set scores. Meadowbrook starts the year strong after a final four season last year.